“Ustedes me ven muy linda, pero en realidad me pasó algo muy feo y humillante”, fue la introducción de Andrea Rincón en un video que compartió en sus redes sociales. El relato continuó con la explicación de por qué no realizó la entrevista pautada en Intrusos (América) y acusó a la producción del ciclo de no cumpliron con lo que habían pautado. Su enojo salpicó también a LAM y el propio Ángel de Brito le contestó.

Desde hace un tiempo, Andrea Rincón dejó atrás su perfil confrontativo y mediático y por eso selecciona exhaustivamente cuáles son las entrevistas que va a dar. En ese contexto, según relato, rechazó repetidamente visitar el piso de Intrusos, hasta que desde la producción le ofrecieron un formato que la convenció. Se trataba de un mano a mano con Flor de V, sin la intervención de los panelistas. Ante esto, aceptó.

Andrea Rincón apuntó contra la producción de Intrusos (América)

“¿Qué pasó? Llego al programa a las 12 y me dicen ‘esto es un programa y vos estás con todos’. Le dije ‘disculpame, fue otra cosa lo que habíamos arreglado’. Llega el muchacho que le respondió a mi mánager y dice que no fue el arreglo que tenían”, contó la actriz.

Frente a esto, se retiró del estudio sin salir al aire y remarcó: “Le digo (a la productora) ‘yo no soy la misma Andrea que traían, la palabra se respeta y tiene un peso. Así que a mí se me respeta lo que acordamos o yo me tomo el palo’. Viene una chica productora que dijo ‘ah, conmigo no arreglaste nada’. No, pero este chico trabaja con vos, le muestro los mensajes, se desentiende y me dice ‘te voy a pedir un auto para que te vayas rápido y que no te vea Flor para que no escuche’”.

Sin salir al aire, se fue a su casa y desde allí hizo un duro descargo donde mostró el chat de WhatsApp que tuvo con el productor del ciclo. “Esto es una humillación, totalmente. Pero, como estos programas se manejan así tan mafiosamente me tomé el palo”, sentenció. No obstante, su denuncia pública no terminó ahí, sino que también arremetió contra LAM (América) al compartir una conversación con su productora.

Andrea Rincón apuntó contra LAM y Ángel de Brito le respondió (Captura Instagram @angeldebritooki)

“De esta mafia hablo yo”, expresó junto a la imagen del chat en el que la productora de ciclo le consultó reiteradamente por la posibilidad de realizar una entrevista con Ángel de Brito.

Después de este video, el conductor recogió el guante y emitió una dura respuesta hacia la actriz. “¿Confundís una invitación con mafia? ¿Una nota que no fue una violación? Dejá de escribir boludeces Rincón, ubicate”, le respondió tajante.

La palabra de Flor de la V

Publicado el descargo de Rincón, las cámaras de LAM fueron en búsqueda de la conductora de Intrusos, Florencia de la V, quien no dudó en expresar su opinión sobre lo sucedido. “Siento que fue un teléfono descompuesto, algo que no tengo idea porque pasó al aire y hubo un malentendido entre la nota, creo”, indicó, al tiempo que señaló que lamentaba lo ocurrido.

La palabra de Flor de la V tras el malentendido en Intrusos

En la misma línea, precisó que si bien no está adentrada en los detalles de aquel supuesto acuerdo con la actriz, confía plenamente en su equipo de producción.