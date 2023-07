Tras el nacimiento de la hija de Alex Caniggia, Mariana Nannis envió un mensaje contundente

escuchar

Fue una semana a pura emoción para Alexander Caniggia y Melody Luz. La pareja, que surgió dentro de El hotel de los famosos (eltrece) se consolidó con el paso del tiempo y hoy está unida para siempre. A través de las redes sociales se conoció la noticia más feliz: el 15 de julio le dieron la bienvenida su primera hija, Venezia Caniggia Stocchetti. Si bien decidieron, por el momento no compartir fotos con la cara de la bebé, las repercusiones no se hicieron esperar. Quien se pronunció al respecto, fue la flamante abuela Mariana Nannis, que se refirió a la llegada de la nueva integrante de la familia.

Quien dio a conocer la noticia del nacimiento de la hija de la pareja fue la doctora que los atendió en el Sanatorio Otamendi. “Gracias Alex Caniggia y Melody Luz por compartir el día más mágico de sus vidas. Bienvenida ‘La emperatriz’. Te amamos”, escribió la profesional en un posteo de Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto en el sanatorio donde se la pudo ver junto al flamante papá, muy sonriente.

Melody Luz presentó a su hija en las redes

Durante los últimos meses, Melody Luz se mantuvo muy activa en las redes sociales y compartió con sus seguidores el progreso del embarazo. Justamente, luego de que se conociera la llegada de la bebé, la flamante madre compartió un emotivo posteo con las primeras fotos de la pequeña y manifestó: “Venezia Caniggia Stocchetti. Fruto de este amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre. Ya van a poder conocer su hermosa carita, gracias por todo el amor y apoyo que nos mandan”.

Melody Luz y Alexander Caniggia fueron padres de una niña a la que llamaron Venezia Instagram @melodyluz

Una de las reacciones más esperadas era la de la madre de Alexander, Mariana Nannis. Tras el nacimiento, la mediática replicó en redes el posteo de su nuera, aunque sin ningún tipo de dedicatoria, ni siquiera un emoji. Días después, en Mitre Live (el ciclo que se emite a través de las redes de la radio) Juan Etchegoyen reveló que se comunicó vía WhatsApp con ella para felicitarla y recibió una respuesta de su parte. “Lo más lindo es ser abuela. Yo amaba a mi abuelo”, le escribió al periodista.

Una de las mayores incógnitas es cuándo iba a conocer a su segunda nieta. Cabe destacar que su hijo Kevin Axel, fruto también de su relación con Claudio “el Pájaro” Caniggia, es padre de una niña con su pareja Nieves. Según contó Alexander, meses atrás en Socios del espectáculo (eltrece), hasta ese momento no sabía si su madre viajaría a Buenos Aires para el nacimiento, aunque no lo vio como un problema: “Si no viene, voy yo”.

Mariana Nannis se pronunció tras el nacimiento de su nueva nieta (IG @radiomitre)

Finalmente, Nannis no estuvo en el país el 15 de julio y según le dijo a Etchegoyen verá a su nieta “cuando todo esté para conocerla”. A su vez, aclaró que ahora continúa en Europa. Posiblemente en un futuro próximo se dé el tan esperado encuentro entre abuela y nieta. Charlotte Caniggia por su parte, se mostró fascinada con su rol de tía.

