En varias oportunidades, Alexander Caniggia dejó en claro que no tiene inconvenientes a la hora de hacer públicas sus opiniones, por más controversia que pueda generar. Actualmente, está avocada a su rol de padre de Venezia Caniggia Stocchetti, su primera hija, fruto de su relación con Melody Luz. No obstante, aunque cuida de su bebé que el 15 de agosto cumplió su primer mes, no descuida su estética y su salud dental. A través de sus redes sociales, su novia mostró que lo acompañó al dentista y dejó al descubierto cómo son los dientes de su pareja al natural, sin ningún tipo de retoque. Él, lejos de ocultarse, los mostró sin problema y sorprendió a más de uno.

El 15 de julio, Alex Caniggia y Melody Luz se convirtieron en padres de una niña llamada Venezia Instagram @alexcaniggia

El hermano de Charlotte Caniggia pasó por el dentista para realizarse un tratamiento estético. Si bien en las fotos se lo ve siempre con la dentadura prolija y blanca, lo cierto es que, para lograrla, visita a los profesionales quienes se ocupan de dejarla así. No obstante, en una storie que subió la bailarina a Instagram se pudo ver cómo son realmente sus dientes. ¿Cómo los tiene? Según su novia, como los de una piraña.

En el video que grabó Luz se vio ver al mediático recostado en el sillón del dentista con una cofia y un babero descartable para proteger la ropa. “¡Se hace piraña!”, se la escuchó decir, ya que los dientes de su novio son similares a los de dicho animal, puntiagudos y triangulares. Caniggia, en tanto, se puso a imitar al pez.

Asi son los dientes de Alex Caniggia (IG @melodyluz)

“¡Qué horror!”, dijo Melody y no pudo evitar echarse a reír. Posteriormente, compartió el video en sus historias y escribió: “Piraña loca”. Además, comentó divertida: “Está loco, Alex Caniggia”, junto al emoji de una carita llorando de risa.

El conmovedor video de Alex Caniggia con su hija Venezia

Alex Caniggia atraviesa un momento muy especial con su reciente paternidad. Él mismo definió al 15 de julio, fecha en la que nació su hija, como el “día más feliz de su vida”. Durante todo el embarazo de Luz, los flamantes padres, que iniciaron su relación mientras participaban del reality de eltrece, El hotel de los famosos, compartieron con sus seguidores cómo se preparaban para encarar su nuevo rol y, tras el nacimiento de la bebé, continuaron con esta dinámica, aunque sin mostrar por el momento la cara de la pequeña.

La conmovedora escena de Alex Caniggia con su hija Venezia

Al convertirse en padre, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le mostró a sus fans un costado distinto, más sensible y calmado, embelesado con Venezia. Hace un par de días publicó un tierno video donde se lo pudo ver sentado con su beba en brazos, acariciándole la cabeza, haciéndole mimos y llenándola de amor. “Todo el día así, súper papu activo”, escribió en un posteo que musicalizó con el tema “Somewhere Only We Know”.