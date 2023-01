Marianela Mirra apuntó contra el público de Gran Hermano y pidió sacar a un participante: “No me gusta”

escuchar

Marianela Mirra rompió el silencio y lanzó un fuerte comentario al público que sigue Gran Hermano (Telefe). La ganadora de la edición del año 2007 se refirió una vez más al reality que se transmite por la pantalla chica y que dio mucho de qué hablar desde sus comienzos. Así fue que la mediática apuntó de manera contundente a uno de los actuales participantes del programa y pidió que lo saquen.

Tras meses de encierro y una estrategia de juego débil, los participantes de esta edición de Gran Hermano recibieron múltiples críticas desde sus inicios. A pesar de ello, el programa logró cosechar niveles de audiencia que no se veían desde hace tiempo y más aún, sus seguidores se arriesgaron en diferentes ocasiones a acercarse a las inmediaciones de la casa para gritar y develar complots.

Marianela Mirra lanzó fuertes declaraciones contra el público de Gran Hermano y apuntó contra un participante (Fuente: Instagram/@marianelamirra_ok)

Se puede decir que esta edición atraviesa el mundo de las redes sociales, donde los internautas de manera activa postean y participan constantemente con lo que sucede dentro de la casa. Sin embargo Mirra apuntó de lleno mediante su cuenta oficial de Instagram: “Es un Gran Hermano limitado. Por eso vemos una final de mujeres ‘que no hicieron nada’, una Juli por linda, Romi y Pestañela, el público es de doce años, no se hable más”.

“Ah, estoy de vacaciones, que Thiago perdone la espontánea, hay cosas peores. No entendía por qué lo veía tanta gente. Tienen doce años las que se me acercan, les contaron sus papis. Quiero decir que los quiero igual, a las nenas y a los vejetes”, añadió Mirra. En tanto, lanzó un contundente petitorio para sacar a uno de los participantes del reality: “Maxi no me gusta, por favor activen”.

Más tarde, la antigua ganadora del certamen analizó: “La única forma de entender lo que sucede en GH es que tienen un público muy joven. Tan joven que ni a los boliches van, por eso no tienen ni trabajo. Dejen de lado las ofensas. Me preguntan 24/7 que opine. Nada les viene bien”.

Las declaraciones de Mirra y su análisis sobre Gran Hermano (Fuente: Instagram/@marianelamirra_ok)

“Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes. Proponíamos temas que abarcaban familias enteras. Pasó el tiempo y esto es el reflejo de la sociedad de hoy. Para bien y para mal. No es comparable porque pasaron 15 años, pero quiero decirle a mis compañeros que los amo y los perdono. Yo desde que vi a Holder, un taxista, una Martina, dije…'upa ¿qué tipo de casting es?’ y dudé en seguir viéndolo”, insistió Mirra a modo de comprender el público y los personajes que componen hoy el reality. Muy distintos a los de su tiempo. En tanto, la exparticipante de la versión 2007 remató: “Juli Poggio es actriz y no sabía jugar al ‘dígalo con mímica’. La quiero, pero es solo linda”.

Esta no es la primera vez que Mirra realiza fuertes declaraciones contra Gran Hermano. A lo largo de la temporada que lleva en pantalla el reality, la antigua concursante es consciente de la importancia y el nivel de apoyo que recibió al momento de convertirse en la ganadora. Es por ello que más de un seguidor siempre busca conocer su percepción del programa. En cuanto a sus dichos, expresó fervientemente que no estaba enojada ni “furiosa”. “Me gusta que hoy puedo decir lo que pienso”, cerró.

LA NACION