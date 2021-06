El irónico mensaje de Marianela Mirra a Jorge Rial tras el levantamiento de TV Nostra

Luego de que TV Nostra (América) conducido por Jorge Rial termineó abruptamente luego de solo dos meses al aire, Marianela Mirra, a quien en su momento se la vinculó sentimentalmente con el conductor, tuvo una reacción inesperada.

Mirra, de 37 años, compartió en su cuenta de Instagram un meme de la Bruja del 71, personaje clásico de El Chavo del 8, con la frase: “Si el programa no funciona debe ser obra de los espíritus chocarreros”.

El meme compartido por Marianela en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Mirra realiza un comentario de este tipo en contra de Rial. A fines de 2016, exGran Hermano publicó en Instagram un texto recordando el fuerte ataque que sufrió de parte del periodista. “A vos y a mucha gente perdoné, fue la única forma de avanzar. Jamás hice mal, por eso en mi vida a pesar de lo adverso reina la paz siempre. #StopBullying”, escribió la abogada junto a una captura de los dichos de Rial hacia ella.

“No me voy a dejar pasar por arriba por esta zorra tucumana y sus secuaces. Empecé en Twitter a disparar y voy a seguir disparando. Me harté de un montón de cosas, de la mentira, de la extorsión, de las buenitas, de las putas, de las zorras, de las extorsionadoras, de los delincuentes, de los socios”, había escrito en aquel entonces el conductor en su cuenta de Twitter.

LA NACION