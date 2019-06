Mariano de la Canal, "el fan de Wanda", se operó los abdominales

El joven que saltó a la fama como el fanático de Wanda Nara mostró su transformación en Instagram. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Mariano de la Canal

13 de junio de 2019 • 11:13

Mariano de la Canal saltó a la fama en 2011 desde la tribuna de Showmatch, donde se convirtió en "el fan de Wanda", por ir todas las noches a alentar a Wanda Nara.

Luego, fue uno de los participantes de Soñando por bailar y en la actualidad acumula más de 100 mil seguidores en Instagram y es visitante habitual de los magazines de la tarde.

Esta vez Mariano decidió compartir un radical cambio de look: se operó para tener más abdominales. "No se notan tanto acá, pero me operé y me puse abdominales", reveló de la Canal. "¿Les gusta?". En la foto, posa delante del espejo y sin remera para lucir la transformación.

"Total en la farándula mientras mas falso seas mejor te va... y no hablo del cuerpo, eh", cerró con humor.