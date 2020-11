Mariela Prieto, esposa del Turco García, disparó contra Analía Franchín por su supuesto interés en el exfutbolista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 16:53

Este jueves, Claudio "Turco" García visitó el living de Flor de equipo, ciclo que conduce Florencia Peña por Telefe, y habló de su relación con el resto de los participantes de MasterChef Celebrity. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó su esposa, Mariela Prieto, quien también fue invitada al programa y acusó en vivo a Analía Franchín de "echarle el ojo" a su marido.

El exfutbolista aseguró que tiene más relación con el grupo de las "bichis" del reality, al que pertenecen Sofía Pachano y Leticia Siciliani, con quienes asume un rol protector. Sin embargo, admitió que se lleva bien con Franchín y Rocío Marengo, con las que se comunica "día por medio" y son las "bichas".

"Yo creo que a Analía le gusta Claudio", arremetió la esposa del Turco, a lo que él contestó rápidamente: "Como cocino". "No, no, como hombre. ¡Lo mira con unos ojos!", aclaró Mariela, muy filosa sobre la compañera de su esposo en el certamen culinario. "Esto no sé si es un homenaje o una sepultura, no sé si es bueno o malo. Faltan los negros con el ataúd", ironizó Peña, haciendo alusión al conocido meme que circula en las redes sociales.

"Conozco al esposo de Analía y en ese caso, a mí también me gustaría el Turco", señaló por su parte Nancy Pazos, quien fue colega de Franchín en Los Ángeles de la Mañana (eltrece).