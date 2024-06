Marina Calabró contó la verdad detrás de su renuncia al programa de Lanata y lo que sucedió con Rolando Barbano

Escuchar

Después de unas semanas en las que se convirtió en el foco de atención por haberle dedicado el Martín Fierro que ganó a su expareja, Rolando Barbano, Marina Calabró volvió a sorprender al anunciar que renunció al programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), donde se desempeñaba como columnista de espectáculos desde 2016.

Tras la noticia, desde LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de la politóloga, quien no solo se refirió a los motivos que la hicieron dar un paso al costado, sino que aprovechó para aclarar que su decisión no había sido motivada por su desamor con el especialista en policiales.

“Tiene que ver con una decisión profesional, lo que quiero contar es que no hay ningún tipo de factura. El programa duraba cuatro horas y ahora tres, el espectáculo es como el cotillón, entiendo que haya sido parte de la variable de ajuste cuando te sacan una hora de programa”, comenzó diciendo la periodista.

Y agregó: “Yo lo hablé con Jorge desde el 19 de marzo, ya planteando la posibilidad y decisión de la salida. Él me explicó lo que era lógico, en un programa de tres horas no podía hacer un bloque y medio de espectáculos”.

Al escucharla, Ángel de Brito, quien fue el encargado de contar la primicia en su programa de streaming #ÁngelResponde (Bondi), le preguntó por Barbano y la incómoda situación que vivieron en la entrega de los premios que galardonaron lo mejor de la radio, el pasado 16 de junio. “No pasa nada, así como creo que no se me puede juzgar por lo que me salió del corazón, no hay que juzgar a nadie por lo que dijo o no dijo. Somos todos adultos, me parece que todo es válido. Fue algo que me salió del alma. Ya está, no le quiero dar más vueltas”, aseguró, y completó: “Quiero mirar para adelante, si no me la paso clavándome puñales”.

Sin embargo, al finalizar el móvil en vivo, Yanina Latorre, como amiga, dio su punta de vista: “Me da cosa que quiera justificarse tanto y que dice que no tiene culpas y tiene un montón. No sé por qué no se relaja más. Yo le dije la semana pasada ‘andate de ahí'. Ya no le sumaba la columna, no le sumaba el trabajo, ni estar al lado de Barbano”. Además, la angelita admitió que fue lo sucedido con Barbano lo que terminó de convencer a la periodista de dejar el ciclo radial.

