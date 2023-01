escuchar

Después de más de treinta años de relación, Marisa Brel y Carlos Evaristo decidieron separarse. Tiempo después, la periodista se animó a darle una nueva oportunidad al amor y comenzó un romance con el empresario Ernesto Mendonca. Sin embargo, pasados siete meses hizo público el final de su noviazgo. Ahora, atravesando una soltería que hace mucho no experimentaba, mostró su lado más vulnerable durante un móvil de LAM (América) y no pudo contener las lágrimas.

Marisa Brel se quebró al aire al hablar de su reciente separación: “Me siento sola”

Finalizar una relación que se extendió a lo largo de tres décadas no es para nada fácil y Marisa Brel no fue una excepción a la regla. “Si tuviera que ponerle un título a mi vida en éste momento sería: ‘Volver a amar’”, expresó, meses atrás, en diálogo con LA NACION.

Y agregó: “Estuvimos casi treinta años con Carlos y en los últimos veníamos con crisis, no con enojos ni gritos ni peleas, pero la pareja hacía tiempo que se había roto. Somos familia y nos llevamos súper bien, pero hacía años que me sentía sola, viajaba sola y hacía todo sola. Soñaba con compartir todo con una pareja. Y si bien fue de mutuo acuerdo, mi duelo por la separación fue muy duro, un proceso doloroso”.

Aunque dejar atrás su matrimonio fue arduo, eventualmente se animó a volver a vivir la experiencia de las citas y se armó un perfil en una aplicación para conocer gente. Después de un tiempo, su camino se cruzó con el de Ernesto Mendonca, con quien comenzó un noviazgo que se extendió a lo largo de siete meses.

A pesar de que se querían y en un principio todo era color de rosa, finalmente se dieron cuenta de que no eran compatibles y consideraron que era mejor que cada uno siguiera por su camino. Brel no se arrepiente de haber tomado esa decisión, pero en diálogo con LAM reveló que no se encuentra en su mejor momento a nivel sentimental y admitió, entre lágrimas, que debe trabajar su relación consigo misma.

Marisa Brel junto a Ernesto Mendonza, su exnovio Gentileza Marisa Brel

“Decir que me separé es muy fuerte... Yo me separé de Evaristo con quien estuve 30 años. Nosotros cortamos. La verdad es que no nos llevábamos muy bien. Nos peleábamos por pavadas”, dijo durante el móvil, a modo de respuesta cuando le preguntaron sobre su separación.

Y agregó: “Compartimos siete meses y a mí me hizo muy bien como mujer porque me recordó que todavía puedo gustarle a alguien. No funcionó. Discutíamos por pavadas y yo soy muy tranquila”. Impresionada por sus declaraciones, Marina Calabró destacó lo llamativo que le parecía que, teniendo una carrera y una trayectoria como ella, Brel sintiese miedo de no poder entablar un vínculo romántico con alguien.

Marisa Brel se separó de Ernesto Mendonca tras siete meses juntos Gentileza Marisa Brel

En un rapto de honestidad y dejando salir su costado más vulnerable, la panelista de Gran Hermano replicó: “Estoy trabajando con mi autoestima. Parezco la mujer maravilla que puedo con todo y me siento muy exitosa en lo profesional, pero me siento muy sola”. Al mismo tiempo que explicaba esto, no pudo evitar soltar un par de lágrimas y, mientras intentaba continuar con la nota, frenó un par de veces a secarse los ojos.

LA NACION