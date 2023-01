Tamara Pettinato revolucionó las redes al confirmar su noviazgo con el titular de la PSA

escuchar

A pesar de dedicarse a hablar y debatir sobre diversos sucesos de la farándula y de la vida de otras celebridades, Tamara Pettinato (38) se caracteriza por mantener un perfil lo más bajo posible. Reacia a detenerse a charlar con la prensa y acostumbrada a no compartir detalles de su día a día en las redes sociales, es poco lo que se conoce de su vida privada. Por eso, fue una gran sorpresa cuando, a través de su perfil de Instagram, publicó una foto con su novio.

Tamara Pettinato y Martín Moyano tuvieron juntos a Milo, quien tiene 12 años archivo

Son pocos los romances que se le conocen a Tamara Pettinato ya que, según explicó tiempo atrás, se siente atraída por gente fuera de la industria y no suele vincularse con personas del mundo del entretenimiento y el espectáculo.

En una oportunidad, cuando le preguntaron por su relación con el productor Martín Moyano -con quien tuvo a Milo, su hijo de 12 años-, explicó: “Martín es productor de tele, pero cuando lo conocí era canillita. Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde, por eso siempre salí con chicos así. Martín es así”.

Tamara Pettinato revolucionó las redes al confirmar su noviazgo con José Glinski instagram @tamarapettinato

Ahora, tras casi dos años de rumores que la vinculaban con un hombre insertado en el rubro de la política y después de que ella explicara que tiene un noviazgo abierto con un estadounidense, la panelista de Bendita (El Nueve) sorprendió a sus fans con una foto de sus románticas vacaciones con su actual pareja.

Desde la playa, Tamara Pettinato utilizó sus redes sociales para compartir un fragmento de sus días de arena y sol. Para hacerlo, eligió una postal que la retrató con su actual novio. Ambos en traje de baño, abrazados y con el mar de fondo, sonrieron mientras se sacaban una selfie.

José Glinski, el novio de Tamara Pettinato, es Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) instagram @joseglinski

Pero no solo mostró su rostro, sino que dio un paso más y lo etiquetó. Así confirmó que se trata de José Glinski, de 41 años, oriundo de Comodoro Rivadavia y quien hoy en día ocupa el cargo de Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por su parte, él también republicó la foto en su propia cuenta y le sumó un emoji de corazón rojo.

Luego de ese posteo en sus Historias, volvió a su contenido habitual y se mostró en el estudio de televisión antes de salir al aire y, poco después, en plena cena junto a un grupo de amigas. Por el momento, no hizo ninguna otra referencia a su novio.

La llamativa revelación de Tamara Pettinato sobre su vida amorosa

En el 2021 y mucho antes de hacer pública su relación con Glinski, Tamara Pettinato dio el presente en PH: Podemos Hablar (Telefe) y generó un gran revuelo al hablar sobre su vida amorosa. “Yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español”, comenzó.

Y agregó: "Acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera".

