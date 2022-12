Gran Hermano: el contundente cruce de Santiago del Moro a Marisa Brel en medio de un acalorado debate

escuchar

La gala de Gran Hermano (Telefe) del jueves se caracterizó por la emoción ya que, después de más de dos meses alejados de sus series queridos, los participantes que continúan en el juego pudieron verlos por primera vez a través de videos que especialmente les prepararon para las fiestas.

A pesar de que este pequeño regalo de parte de la producción calmó las aguas dentro de la casa, la novedad desató un acalorado debate entre los panelistas. A tal punto llegó la tensión en el programa, que Santiago del Moro tuvo que intervenir frenar de manera contundente a Marisa Brel.

Santiago del Moro cruzó a Marisa Brel en medio de un acalorado debate en Gran Hermano

Aunque quienes están dentro de la casa de Gran Hermano viven la experiencia como un sueño hecho realidad, el hecho de estar incomunicados de sus seres queridos no es algo fácil de sobrellevar. Todos extrañan a aquellos que quedaron afuera y este sentimiento aumenta de cara a las fiestas, fechas que tradicionalmente suelen celebrarse con familia y amigos.

Por eso, a modo de regalo, desde la producción se pusieron en contacto con los padres, hermanos, amigos y parejas de los participantes y les pidieron que enviaran un video, en donde podían transmitirle el mensaje que quisieran. Luego, convocaron uno por uno al confesionario, y allí dentro les mostraron los clips. Como era de esperarse, cada sesión culminó en lágrimas, sonrisas y emociones a flor de piel.

El desconsolado llanto de Romina al ver a sus hijas captura de video

De todas las reacciones, hubo una en particular que logró conmover a todos los que se encontraban en el estudio. Romina es madre de tres hijas, fruto de su relación con el exintendente de Moreno, Walter Festa, quienes quedaron bajo el cuidado de su abuela y de amigas de la madre, al mismo tiempo que ella compite por el premio de 15 millones de pesos y una vivienda.

Más allá de que la exdiputada siempre aclaró que decidió participar para poder darle un futuro mejor a las niñas, el sentimiento de culpa por haberlas dejado atrás se hizo presente y, mezclado a lo mucho que las extraña, le provocó una gran angustia durante los últimos días. Por eso, al verlas bien del otro lado de la pantalla y al oír sus palabras de aliento, rompió en un desconsolado llanto.

Gran Hermano: Romina se quebró con el saludo de sus hijas e hizo llorar a todos en el estudio de Telefe

Su angustia contagió a parte del panel de analistas, quienes se refirieron con empatía al sufrimiento de Romina. Sin embargo, una vez más, el tema de la maternidad desató un acalorado debate entre las presentes. Semanas atrás, fueron Marisa Brel y Laura Ubfal quienes terminaron enfrentadas al hablar sobre lo que debe y no debe hacer una madre, pero esta vez la periodista discutió duramente con Sol Pérez.

La pelea no terminó ahí, sino que a lo largo del programa los panelistas interrumpieron en varias ocasiones a Santiago del Moro para poder dar su punto de vista. Ya bastante avanzada la noche, el conductor perdió la paciencia y cruzó a Brel para que lo dejara terminar de hablar.

Sol Pérez y Marisa Brel volvieron a discutir durante la gala de Gran Hermano captura de video

Mientras intentaba explicar lo que sucedía dentro de la casa, ella habló por encima y él disparó: “Un minuto Marisa, vamos a ordenarnos. Vamos a hablar todos... No te preocupes. Es largo el programa”. Una vez que terminó, le cedió la palabra. No obstante, la periodista optó por no decir nada y explicó que “se había olvidado”. Finalmente, del Moro decidió continuar y siguieron transmitiendo los saludos navideños de las familias de los hermanitos.

