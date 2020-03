El ex de Gastón Soffritti se mostró a los besos con el ex de la panelista Fuente: Archivo

11 de marzo de 2020 • 16:27

Tras cuatro meses separados y, luego de varias idas y vueltas, Cinthia Fernández y Martín Baclini se reencontraron en enero en Escobar. Con las tres hijas de la panelista de Los ángeles de la mañana de por medio, la expareja pasó la tarde en familia como en los viejos tiempos. "Vino a ver a las nenas porque el día anterior una de ellas lloraba que lo extrañaba. Lo llamó y le pidió si podía venir. Vino tipo 17.30 y se fue a las 23.30. Vino en moto porque se le rompió el auto", contó Fernández en el ciclo de eltrece .

Ahora, todas las especulaciones sobre esa posible reconciliación quedaron despejadas, al conocerse un video en el que Baclini se besa con Agustina Agazzani , su futura compañera en el Bailando 2020 . Si bien el empresario había dicho que el único vínculo con la ex de Gastón Soffritti era amistoso, ya no caben dudas de que entre ellos existe algo más que eso.

Según Baclini, "Agustina es muy tranquila", por lo que se están tomando la relación con calma. "No estamos en pareja. Se dio ese beso. Es simplemente eso. Los dos nos cuidamos y queremos lo mejor para el otro", explicó Baclini en Nosotros a la mañana . Además, el empresario contó que ya no tiene contacto con Cinthia Fernández. "Fui yo quien le contó que había ido a cenar con Agustina porque ella me pidió que el día que cene con alguien le avisara. Yo le di mi palabra y cumplí", indicó él. "Por eso estoy muy tranquilo. Y no hay un solo día que no le desee lo mejor para su vida, porque es una gran mujer que se merece todo", sostuvo sobre Fernández.