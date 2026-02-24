Quién es Danelik Star, la tiktoker trans que entró a Gran Hermano y sueña con una carrera musical

La cuenta regresiva terminó, teniendo en cuenta que este lunes se puso en marcha una nueva edición de Gran Hermano, una temporada que ya se perfila como una de las más comentadas de la historia del reality. Con una casa renovada, reglas nuevas y una selección de participantes que integra a figuras de distintos mundos —actores, actrices, periodistas, influencers, futbolistas y exparticipantes—, la edición 2026 ya despierta mucha expectativa. En ese contexto, una de las historias que más interés genera es la de una tiktoker que, desde el mismo anuncio de su ingreso, no dejó de generar repercusión y promete convertirse en uno de los focos de atención dentro de la casa.

Se trata de Danelik Star, la influencer trans tucumana que arrasa en TikTok y que llega al reality con una historia marcada por el crecimiento en redes y un sueño claro: convertirse en cantante. Con una comunidad que supera los cinco millones de seguidores, se define como creadora de contenido desde hace varios años. “Vivo de las redes hace cinco años. Hago contenido de humor”, contó al hablar de su recorrido.

Al presentarse, Danelik volvió a remarcar que su sello está en el humor y en la cercanía con quienes la siguen. “Me gusta hacer reír a la gente y también ayudar en algunas situaciones incómodas”, explicó. Su popularidad se refleja en números contundentes: mientras en Instagram reúne más de 930 mil seguidores, es en TikTok donde consolidó su verdadero fenómeno, con una audiencia que supera los cinco millones y la posiciona como una de las figuras más fuertes de esta nueva edición.

Danelik Star tiene 25 años y nació en Juan Bautista Alberdi, una ciudad ubicada al sur de Tucumán. Su camino en las redes comenzó hace poco más de cinco años y, en sus primeros pasos, su figura estuvo marcada por la controversia, teniendo en cuenta que sus cruces frecuentes, discusiones públicas y enfrentamientos tanto con otros influencers como con parte de su propia audiencia formaban parte de su exposición cotidiana.

Con el paso del tiempo, Danelik decidió reinventarse en relación a su perfil en redes sociales. Ese giro coincidió con el impulso de un proyecto personal largamente deseado, puesto que en 2024 lanzó formalmente su carrera musical y desde entonces fue sumando canciones a su repertorio. En Spotify ya cuenta con cuatro singles —“Sextetic” y “Perreo Loki”, publicados en 2024, y “Otra Vez” y “SUPERPODEROSAS”, lanzados en 2025—, temas que combinan reggaetón, pop y algunos matices electrónicos.

Al ingresar a Gran Hermano, aseguró que no esquivará los conflictos si es necesario, aunque dejó en claro que su principal objetivo es potenciar su carrera artística y mostrarse desde otro lugar. Aun así, su costado más explosivo sigue siendo parte de su identidad, ya que en su presentación advirtió su personalidad fuerte, y que en esas situaciones aflora su carácter tucumano, con expresiones bien marcadas de su tierra.

Actualmente, comparte en redes coreografías, vivencias personales, reseñas de productos y contenido lifestyle, además de escenas junto a su familia y amistades. Sin dudas, su crecimiento personal a lo largo de los años fueron aspectos especialmente celebrados por quienes la siguen desde sus comienzos.

Además de su faceta artística y de entretenimiento, Danelik también eligió compartir de manera abierta su proceso de transformación personal a través de las redes sociales, donde mostró sin filtros ni ocultamientos las cirugías que decidió realizarse. Lejos de esconder ese recorrido, lo expuso como parte de su historia y destacó especialmente el acompañamiento de su entorno más cercano.

“Hace mucho tiempo me quería hacer esto, ahora se dio, qué bendición tener una familia que me banca en todo y nunca me deja sola. Perdón por ser tan loca y tener estas ideas”, expresó, agradecida, en uno de los mensajes que generó una fuerte respuesta de apoyo entre sus seguidores.

Polémica en Gran Hermano: la reacción que generó revuelo tras la presentación de Danelik

A pocas horas de su ingreso a la casa de Gran Hermano, ya se desató una situación que encendió la polémica. Todo se dio cuando Danelik Star habló abiertamente sobre su sexualidad durante una ronda de presentación con sus compañeros y el momento no pasó inadvertido, tanto por lo que se vio dentro del reality como por la reacción inmediata en las redes sociales.

Según se pudo ver en pantalla, cuando la tucumana contó que es trans, la reacción de Carmiña Masi generó revuelo. “¿Qué? Esperá”, lanzó, visiblemente sorprendida, interrumpiendo el relato. De inmediato, otros participantes intervinieron para que Danelik pudiera continuar con su presentación, aunque el episodio comenzó a circular fuera de la casa y despertó un fuerte debate entre los televidentes.