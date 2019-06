Tinelli junto a sus hijos y su mujer Crédito: Telefe

La ceremonia de los premios Martín Fierro vivió uno de sus momentos más emotivos con el reconocimiento que Aptra dedicó a Marcelo Tinelli por su trayectoria y sus treinta años al frente de Showmatch .

Susana Giménez fue la encargada de anunciar el homenaje, que conmovió profundamente al conductor. "Tengo el honor de presentar el premio más esperado de la noche, una apuesta que empezó en este canal (Telefe) con un periodista deportivo en ese momento, con mucho carisma y con mucho humor. Aquel Videomatch que instaló la palabra 'blooper' y tantas otras, y que fue el disparador para todos los éxitos que siguieron, como ShowMatch, Bailando, Cantando, Patinando, todos siempre por sueños", presentó la diva.

Y continuó: "Aptra ha sabido reconocer el enorme esfuerzo que significa mantener un éxito durante 30 años. Yo lo sé también. Por eso, el Martín Fierro especial de esta noche es para un trabajador incansable, que supo formar una familia de trabajo y una en la vida personal, ambas inmnejorables: Marcelo Tinelli".

Emocionado, el conductor subió al escenario y recibió otra sorpresa. Sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo, "reunidos por primera vez todos juntos en la televisión", según indicó Marley, fueron quienes le entregaron la estatuilla, luego de la proyección de un video compilatorio de su recorrido profesional en la pequeña pantalla.

Marcelo Tinelli junto a sus hijos, luego de recibir el Martín Fierro que Aptra le entregó en reconocimiento a su trayectoria Crédito: Telefe

El salón se puso de pie y, entre lágrimas y con la voz entrecortada, Tinelli inició sus agradecimientos. "Gracias a todos, Telefe, por esos 15 años hermosos que viví. Que estén acá mis cinco hijos y que hayan aparecido sin que yo sepa, son mi gran orgullo, mi razón de vivir. Gracias Susana por la generosidad en que una número uno de la tele me esté presentando y por los momentos hermosos que compartimos en los 90, en esos institucionales que nos hacía hacer (Gustavo) Yankelevich, en que salíamos en un cohete espacial con Ricardo Darín y Arturo Puig", recordó el conductor.

Marcelo destacó, asimismo, el papel crucial que tuvo para él el hecho de que Juan Alberto Badía le abriera las puertas de la televisión. "En 1983, él me dijo que quería que yo trabajara en la tele y yo pensaba que no podía. Después seguí varios años trabajando en Canal 13 y un día, cuando yo tenía ganas de irme del país y estaba totalmente desesperanzado, me llamó Gustavo (Yankelevich) otra vez, porque se le había caído Gustavo Lutteral, que no lo iba a conducir... Si hubiera estado Gustavo, yo no estaría cumpliendo estos 30 años", reflexionó.

Tras ello, agradeció "a toda la gente que hace tele" y volvió a recalcar que las dos personas que le "metieron la tele acá adentro del alma" fueron para él Juan Alberto Badía y Gustavo Yankelevich. "Gracias a los compañeros de tantos años, a todos los cámaras y a todos con los que nos miramos y nos entendemos como si siguiéramos trabajando juntos", añadió.

Tinelli también recordó "el año maravilloso" que pasó en Canal 9 y dio la gracias a Daniel Hadad. "A la gente del canal, a Pablito, al Chueco, a Coco...", siguió, y, aprovechando la presencia de "amigos y dueños del canal", dijo: "en algún momento, no sé si para los 40, 50 o 60, ténganme en cuenta los dueños de América, Daniel, Claudio, Agustín, piensen que nunca laburé ahí y si en algún momentos les sobra un lugarcito, estaría todo bien", sugirió.

"A todos mis compañeros de trabajo, saben que los amo profundamente, que me hacen divertir. Tuvimos años hermosos, con locuras hermosas. A todo mi equipo de producción. A todos mis productores, que hoy encabezan Federico Hoppe y Chato Prada, a Claudio Villarruel, a Alejandro Stoessel. A todos los humoristas, me enorgullece seguir trabajando con ustedes. A todo el Bailando, al jurado, que los admiro", insistió.

"Somos muy felices haciendo este programa. Soy muy feliz, amo la tele, me encanta, vivo la tele desde chiquito, la veía desde chiquito de Bolívar los días de lluvia, de tormenta, cuando se podía agarrar un canal de Mar del Plata. Estoy muy feliz con este premio y se lo quiero dedicar otra vez a la mujer que amo profundamente con locura y a mis cinco hijos, que son mi mayor logro. Pensar que yo le cambiaba los pañales a mi hija Cande cuando recién arrancaba", finalizó su emotivo discurso el conductor más popular de la televisión argentina.