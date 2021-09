Martita Fort confesó qué es lo que menos le gusta de ser millonaria: “Me genera mucha incomodidad”

Marta, hija del empresario Ricardo Fort, regresó de Miami junto a su hermano Felipe con quien se fue a vacunar contra el Covid-19 y pasar unas vacaciones con amigos. Obligada a hacer cuarentena en su hogar, dio detalles de cómo es estar aislada y aprovechó para contestarle a un seguidor curioso.

“Hay que hacer cuarentena en la Argentina cuando volvés de viaje y aún me quedan unos días. Yo estoy acá y mi hermano en su cuarto. Si quieren hacer preguntas acá estoy. Pensé que iba a volver y ser pura joda, pero hace cuatro días que estoy sin hacer nada”, confesó la joven de 17 años en el vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

La joven estuvo de vacaciones en Miami junto a su hermano y amigos. Fuente: Instagram

Uno de sus seguidores le preguntó si era feliz y qué lugar le gustaría conocer, a lo que Martita le contestó: “Me gustaría conocer, pero de más grande, por ahí a los 21, Las Vegas o Ibiza. Soy feliz, pero siento que aún me falta seguir haciendo cosas que me hagan feliz”.

Más adelante otro le consultó: “¿Qué te hubiese gustado ser?”. “Todavía tengo la vida por delante y puedo decidir qué carrera o qué imagen mía quiero transmitir en un futuro. No se todavía”, contestó la hija del excéntrico millonario que se prepara para comenzar a grabar la serie de la vida de su padre en los próximos días.

“¿Qué se siente ser millonaria?”, le preguntó otro. “No me gusta ser una persona ostentosa. Estoy feliz con lo que puedo conseguir y como estoy. Nada más. La verdad es que me genera mucha incomodidad cuando voy a programas o me hacen notas y me dicen: ¿Cuánto gastás? o ¿Qué se siente ser millonaria? ¿Qué gastos exuberantes hacés? No sé”, se sinceró la adolescente.

“No siento que sería mi lugar hablar de eso porque tengo 17 años. No da que empiece a decir ‘ay, sí. Gasto en esto’. Siento que aunque tenga la plata puedo hacer una imagen un poco más humana. No creo que sea mi lugar el opinar de eso”, concluyó.

