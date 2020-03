Maru Botana, contra Alberto Fernández por el aborto: "A mí se me murió un bebé"

La chef opinó sobre la despenalización del aborto y disparó contra Alberto Fernández. Crédito: Instagram

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el debate por el aborto y anunció la presentación del proyecto de ley para "legalizar" la interrupción voluntaria del embarazo. "Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud", señaló.

Con el discurso como disparador, Maru Botana fue consultada por el tema en una entrevista radial. "No lo escuché a Alberto Fernández. Es un tema delicadísimo, sobre todo para mí. Yo soy la vida, viste", comenzó la cocinera. "No me identifico para nada con el aborto. Me da pena porque siento que hay muchas chicas adolescentes que no van a valorar lo que es la vida. Me hace un poco de ruido", expresó a Radio Mitre.

En ese sentido, la conductora de televisión consideró que existe "una grieta" respecto al aborto y manifestó: "Odio la agresión. A mí se me murió un bebé. No tienen idea lo que te marca esa decisión para el resto de la vida". Además, recordó que pasaron 11 años del fallecimiento de su hijo Facundo: "Me parte el corazón", dijo. "No lo puedo soportar. Que alguien por decisión propia esté anulando una vida no sabes el dolor que me da. No soy comparable. Después la gente lo toma de otra manera. Entiendo el caso de las decisiones personales. El caso de la violación. Pero el caso de la decisión sola me impacta sobremanera", añadió.

Durante la entrevista, Botana sostuvo que se considera "apolítica", pero dijo que el Gobierno "no está viendo en profundidad esta decisión, por la juventud". "Siento que están dando un mensaje equivocado", subrayó. "Me da mucha lastima. Sé que hay que respetar las decisiones. La grieta y el odio te frena pero siempre que puedo voy y hago algo. Habría que hacer cosas más importantes, están equivocados".