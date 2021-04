Maru Botana confesó que olvidó a uno de sus hijos en un viaje a Nueva York: “La pasé mal”

Maru Botana pasó por Los Mammones, el programa que Jey Mammon conduce en América, y contó una divertida anécdota que le ocurrió con su familia. Luego de la medianoche, la chef y conductora participó de “Las 24 a las 24″, el juego en el que los invitados deben someterse a preguntas a las que solo pueden dar dos respuestas: sí o no. En ese marco, Botana contó cómo, a la manera de la película navideña Mi pobre angelito, olvidó a uno de sus hijos en un viaje por Estados Unidos.

Con siete hijos, la maternidad de la cocinera, según contó, es algo agitada. Por ejemplo, Botana confesó que está en muchos “chats de mamás” en los que rara vez lee todos los mensajes. “Me pierdo lo importante y después caigo colgada de la palmera”, admitió. “Además de olvidarte lo importante, ¿te has olvido a alguno de los pibes?”, le retrucó Jey. “Me olvidé a uno en un cafecito famoso, me olvidé a otro en un aeropuerto y a una la perdí en Nueva York, en el Rockefeller Center”, dijo, entre risas.

Maru Botana contó cómo fue que perdió a uno de sus hijos en un viaje - Fuente: América TV

La última situación, que hoy toma con humor, “fue la peor”, según sus propias palabras. En coincidencia con la película que protagoniza Macaulay Culkin, el episodio ocurrió en Navidad. “La pasé mal, no la encontraba”, reconoció la conductora de televisión. El lugar, por la fecha, se encontraba abarrotado de gente, lo que dificultó poder ubicar a la niña. “Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”, señaló.

Como parte del mismo segmento, la cocinera habló de su pelea con Yanina Latorre y expresó que, si se diera, le gustaría sentarse a tomar un café con ella para arreglar las cosas. “No sé qué pasó, qué se yo... Siento que empezó en un Bailando”, sostuvo. Por último, se refirió a Sergio Lapegüe, Coco Carreño y Jimena Monteverde, con quienes también protagonizó algunos roces. “Organizate algo y lo hacemos en el local”, bromeó Mammon, con la idea de hacer una suerte de reconciliación grupal. “Es la última cena el café con vos, son un montón”, remató el conductor.

LA NACION