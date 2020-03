El cordobés fue acusado en el programa de Moria Casán, Incorrectas Fuente: RollingStone - Crédito: Agustín Dusserre

La noticia de que Carlos "La Mona" Jiménez tenía una hija no reconocida llamada Natalia Taddei, sorprendió hace algunas semanas al mundo del espectáculo. A través de la justicia y un análisis de ADN, luego de la denuncia pública en los medios de comunicación, confirmó el parentesco y a través de un comunicado, el cantante aceptó la paternidad.

Dos meses después, Natalia le hizo un juicio civil en el que le demanda un resarcimiento económico que podría alcanzar los 100 millones de pesos. "Hoy puedo verme al espejo y decir quién soy. Ahora sí yo tengo un papel. Pero lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia en la que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación judicial", reconoció la joven que, además, sostiene que quiere un abrazo del músico y tener un encuentro con él.

Pero eso no es todo. Durante la transmisión del programa de Moria Casan, Incorrectas, un llamado sorprendió en el aire y la cosa se complicó más para el cuartetero. La cordobesa Maria Laura Garcia, excantante y estafada por Jimenez, llamó al programa de la diva para denunciar y contar su historia.

"La historia de Natalia me partió el alma porque es una injusticia. La chica pedía un abrazo, no hablaba de dinero ni de nada y para mi la nena tiene razón. La familia Jimenez es sinestra", confesó la cordobesa.

"A mi me pasó con esta gente, hace muchos años se acercó el propio Mona Jimenez, yo hacía música con la gente de Warner Music Córdoba, nos propuso un año de trabajo y nos pusimos a trabajar. De un día para el otro, nunca más respondieron el teléfono. Trabajamos un año entero y no recibimos ni un peso. Él y su mujer, son de terror. Cuando me quejé recibí amenazas", se explayó García.

Moria, en el medio de la comunicación telefónica, le comentó a la víctima que luego de una denuncia pública como esa, debía tener papeles que lo afirmen, pero ella sostuvo que en ese momento confió. "Aún así, esto habla mal de La Mona y suma una voz de la vereda de la hija, quien reclama no sólo plata sino presencia", finalizó Casan.