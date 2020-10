En su debut televisivo, el exfutbolista protagonizó un filoso cruce con el jurado del reality luego de presentar un plato de mollejas y caviar. Al referirse al episodio, expresó: "No pensé que se iba a enojar tanto" Crédito: Capturas de pantalla / Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 09:29

Omar "Turco" García es uno de los famosos participantes de MasterChef Celebrity y, desde su primera aparición, encabezó una polémica que involucró al jurado. Es que el exfutbolista tomó curiosas decisiones a la hora de cocinar y Germán Martitegui lo desafió a probar su propio plato. En esa instancia, el chef y García protagonizaron el cruce más tenso del inicio de la competencia. Ahora, en una entrevista con el portal Racing del alma, el deportista contó cómo vivió su debut por televisión.

"Nunca cociné en mi vida. Ni siquiera prendí una hornalla. No pensé que se iban a enojar tanto", dijo. "Recién me enteré de que era caviar cuando presenté el plato al jurado. Pero la verdad es que molleja con caviar no va, eh. No tiene sentido. Es juntar a Racing con Independiente, es ponerles las camisetas", admitió García al sitio futbolístico.

Martitegui desafió a García a probar su plato: "Yo vengo de Fiorito y Lugano, como cualquier cosa", respondió el exfutbolista Crédito: Telefe

"Es un plato que va a quedar en la historia", añadió. "Es el más caro de la historia de MasterChef. Vendí el departamento y el auto para hacer ese plato". Después, la exestrella de Racing señaló que, a pesar de no haberse sentido muy cómodo en su debut, a medida que pasen los programas se sentirá más a gusto con el formato. "Me voy a ir sintiendo más suelto. En el debut tuve un poco de nervios, pero voy a dar para adelante", expresó.

Luego de que todos los participantes debieran elegir los ingredientes con los ojos cerrados, García elaboró un plato en el que mezcló achuras con caviar. Su propuesta consistió en presentar mollejas sazonadas con ajo, sobre las que puso el exótico producto marino.

Sorprendido, Martitegui desaprobó el plato e invitó a García a degustar su propio menú. "Yo le cambiaría el nombre al plato. Eso es Turco en la neblina. Yo estoy seguro que vos no te comés ese plato", sostuvo Martitegui. García, que consideró que la actitud del chef era algo arrogante, le dio una contundente respuesta: "Con todo respeto, yo vengo de Fiorito y de Lugano. Sí, yo lo comería. Yo como cualquier cosa. Pero no quiero decir que hice cualquier cosa".

"Probalo y no me bolacees", retrucó el chef. "La molleja está bien, no pega", insistió el exdeportista sobre el curioso maridaje entre las achuras y el caviar. "Yo quise decorar, sorprender con la decoración", agregó el participante. "Primero creí que era mermelada, el caviar. Pero después me di cuenta. Estoy para aprender. Soy respetuoso y saber escuchar es un arte".