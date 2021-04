MasterChef Celebrity: la brutal confesión de Analía Franchin sobre Alex Caniggia

Analía Franchin se sinceró en una entrevista sobre cómo cambió lo que pensaba de luego de verlo en su faceta de participante de MasterChef Celebrity (Telefe). La subcampeona de la primera edición, aseguró que lo consideraba un “imbécil”, pero que le tomó cariño.

“Alex Caniggia me encanta. Nunca pensé que iba a decir esto, por eso nunca hay que decir nunca. Me provocaba instintos violentos, era una persona que me daban ganas de cachetear y de decirle ‘dale tarado, imbécil’, pero me mostró una cosa tan distinta que me da ternura”, reconoció la mediática en declaraciones radiales a La Once Diez.

Franchin consideró que el hijo menor de Mariana Nannis y Claudio “El Pájaro” Caniggia “tiene una carencia de afecto tremenda”. Y amplió: “Es como un chico casi sin afectos, que necesita un mimo, una caricia, una palmadita, decirle ‘flaco, estás haciendo algo bueno’”.

Asimismo, desde su experiencia en el reality de cocina, le hizo una recomendación: “Que no empiece a aflojar, que no se le empiecen a subir los humitos a la cabeza porque a veces veo que el jurado va perdiendo un poquito la paciencia con él”.

La convocatoria de Alex al certamen de Telefe generó mucho desconcierto respecto de qué podía aportar. Él mismo había reconocido que no era bueno en la cocina, por lo que se esperaba que su personaje solo desatara polémica con sus ocurrentes frases.

Sin embargo, el hermano de Charlotte entabló una amistad con Hermán “El Loco” Montenegro que permitió ver una faceta de camaradería, que traspasó la pantalla. Asimismo, causó gracia entre sus compañeros y los televidentes al ponerle un extraño apodo a Germán Martitegui: , como el asesino a sueldo de la ficción que tiene su propia película y videojuego. En una de las galas, cuando llegó su turno de presentar el plato, el jurado le remarcó al participante que el carrot cake que había presentado tenía “increíblemente la densidad correcta”. Allí, Caniggia dijo: “Yo sé que Hitman me adora y me dice esos pequeños detalles para que logre un plato de la San Put...”.

Este comentario hizo estallar Twitter con cientos de memes que comparaban a Martitegui con el famoso personaje.

A lo largo de los programas, Alex mostró algunos buenos resultados y logró ganarse el aprecio de muchos televidentes, y de sus propios compañeros. Salvo del exparticipante Mariano Dalla Libera, quien días atrás lo acusó de “estar acomodado” y eso generó un enfrentamiento entre ambos.

