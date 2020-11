Vicky fue directa con los que la tildan de acomodada. Crédito: Gentileza Telefe

4 de noviembre de 2020 • 01:55

El martes no hubo cooperación en MasterChef Celebrity, sino que se trató de un duelo, como los del lejano Oeste, pero con espumaderas en lugar de pistolas. Dos participantes frente a frente, mismos ingredientes, misma receta, pero un solo ganador.

Haberse llevado la medalla al mejor de la semana anterior, le permitió a Boy Olmi ser quien arme cada contienda. "Siempre es delicado, porque el beneficio que tiene que ver con especular y ver cómo joder al otro, te diría que va en contra de mis principios", aclaro de entrada el actor, molesto por lo que él no entendió como "un beneficio".

Dubitativo, y mientras sus compañeros se escondían detrás de sus mesadas para no quedar en su línea de visión, terminó yendo por Vicky Xipolitakis. "Me divierte elegirla a Vicky, porque somos dos ingredientes intensos, pero de colores diferentes. Es interesante armar movimientos, chispas", se justificó Olmi, mientras otros veían una cuidadosa estrategia.

Comenzó la contienda entre la prolijidad de Boy y el caos de Vicky, y mientras se peleaba a los palazos con una masa o aseguraba que el comino no le gusta "porque tiene olor a chivo", fogoneada por Santiago del Moro la mediática le dedicó un mensaje a los que dicen que gente de la producción es la que le cocina los platos: "Estoy poniendo todo en esta cocina. La gente que dice que no cocino es gente que me quiere hacer mal, yo no los escucho porque me atrasa, no me enseña nada. Todos los que tiran malas vibras, yo les mando un beso y les tiro mejores. Todo positivo, todo buena onda".

El resultado no fue el esperado para Xipolitakis, ni siquiera su admirador Germán Martitegui la acompañó en esta ocasión: "Lo que parece un desafío es comer esto. El pan no tiene que quedar así para nada, ¿nunca comiste un pan árabe?".

El falafel de Boy Olmi tampoco brilló pero estuvo mucho mejor logrado que el de su compañera, situación por la cual obtuvo nuevamente un pase al miércoles de los mejores, mientras Vicky se llevó el perdedor delantal gris. Y aunque todo el jurado coincidió en la decisión, a ella lo que le preocupó fue la primera devolución: "Hoy Germán me cortó el rostro, debe estar enojado por algo conmigo. Me deprimí".

