Matilda Blanco relató el acoso que sufrió en El hotel de los famosos: “¡Qué linda tu calza!”

Días atras, el equipo de LAM (América TV) comentó en el aire la existencia de una denuncia contra Patricio Ramírez, camarógrafo de El hotel de los famosos (Eltrece), por acoso. “Fue denunciado por mujeres del programa y la productora lo echó. Él dice que son falsas las denuncias”, relató Ángel De Brito antes de leer el descargo del implicado. “Según ellos existe una denuncia de cuatro a seis personas que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Cuando me dirigía hacia ellas con el saludo de todos los días, las palabras que supuestamente eran de carácter acosador fueron: ‘buen día genia’, ‘hola, amor’; ‘qué linda estás hoy’, ‘qué linda te queda esa remera o pantalón o color de ropa’, ‘bonita’ o ‘divina’”, leyó el conductor.

Ahora, mientras que muchos permanecen en silencio, Matilda Blanco habló con el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre y contó lo que vivió dentro del reality en relación con el cámara desvinculado del proyecto.

“En más de una oportunidad él sacaba su cabeza afuera de la cámara y mandaba o ‘qué linda tu calza’ o... No solo a mí pero yo veía que lo hacía más con otras chicas. Yo estoy más cubierta, soy muy de usar otro tipo de ropa que me gusta o me queda mejor, pero las chicas que podían hacerlo, estar con un short como se les dé la gana... a mí no me divertía mucho que las mirara tanto”, expresó la modista.

“Uno dice: ‘Bueno, qué sé yo, son momentos; puede pasar’. Es buenísimo que ya no esté ahí, que se hayan tomado las medidas necesarias y adiós”, amplió. Luego, ante la pregunta del periodista sobre si habían manifestado algo dentro del programa, Matilda respondió: “No lo comentamos demasiado. Sí, yo le dije a las chicas: ‘Che, este señor no está bien’. Pero pobre nada, ningún pobre así que adiós”. Sin embargo, volvió a destacar que el camarógrafo las “miraba y guiñaba el ojo”. “Pero no hay confianza. Aparte, nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas libidinosas”, completó.

Matilda Blanco contó lo que vivió en El hotel de los famosos | Fuente: Radio Mitre

“Pero es acoso eso”, advirtió Etchegoyen mientras la escuchaba. “Sí. No pasó tanto conmigo, creo que fue una o dos veces pero por ahí lo que pasaba con las chicas yo no lo veía tanto, pero me comentaron que en algún momento sintieron eso. Siempre está la misma inseguridad de las mujeres de si es o no acoso, si denunciamos a un compañero... somos todos compañeros ahí trabajando, pero finalmente está bueno que haya pasado”, respondió Matilda.

Por el momento, Patricio Ramírez fue desvinculado del proyecto El hotel de los famosos mientras se investiga lo sucedido. En cuanto a la identidad de las personas que lo denunciaron, sus nombres no fueron revelados. Acorde a lo dicho en LAM, no se trataría únicamente de participantes del programa sino también miembros del staff.