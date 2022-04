El Hotel de los Famosos: la sorpresiva propuesta de Rodrigo Noya, luego de la eliminación de Matilda Blanco

Luego de que Matilda Blanco quedó eliminada en El Hotel de los Famosos (eltrece), Rodrigo Noya tomó la palabra y sorprendió a sus compañeros con un llamativo pedido: abandonar la competencia y dejarle su lugar a la asesora de imagen. A pesar de querer irse del reality, el actor aseguró que disfruta de los juegos y de la competencia que se está llevando a cabo.

Desde su inicio, el certamen consiguió un enorme nivel de popularidad y tiene a la audiencia muy expectante de su desarrollo. Semana a semana, el grupo de famosos se disputa su lugar en el hotel y debe defenderlo a través de distintos desafíos y tareas.

te martes, hubo una nueva noche de eliminación y, después de que perdió frente a Sabrina Carballo en una competencia, Matilda Blanco quedó fuera del certamen. A sabiendas de que iba a dejar su lugar, la experta en moda comenzó a despedirse de sus compañeros.

El Hotel de los Famosos: Matilda Blanco quedó eliminada y Rodrigo Noya propuso dejarle su lugar

Matilda se puso frente a los conductores del ciclo, Pampita y el Chino Leunis, y a todos sus compañeros del certamen y, tras una breve reflexión, describió el valor que tuvo la experiencia para ella: “Estoy muy agradecida de haber participado”.

A partir de allí, se dirigió individualmente a cada uno de sus compañeros. En primer lugar le habló a Lissa Vera y luego continuó con Silvina Luna, Pato Galván, Alex Caniggia, “Chanchi” Estévez y Martín Salwe, quien tuvo unas palabras muy emocionantes con la eliminada.

El siguiente en la lista fue Rodrigo Noya. “Encontré una persona súper inteligente y avispada. A veces te odié y te quise. Sos un genio y me encanta tu personalidad”, expresó Matilda. Allí fue cuando el actor sorprendió con un pedido.

“Yo estoy medio nervioso, ‘Chino’”, lanzó dirigiéndose al conductor del ciclo. Después, manifestó estar “incómodo” con esa situación y pensar mucho sobre el programa y su estadía. Noya también coincidió con las palabras de Matilda y en ese momento puso en duda su continuidad: “Nos pasa a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar”.

“Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo”, fueron las palabras del actor que dejó atónitos a los participantes y conductores. A pesar de las preguntas de Leunis, Noya se mostró convencido en su decisión y describió las razones: “No me encuentro. Me cuesta porque valoro mucho este lugar. Disfruto los juegos y la competencia”.

“No es una decisión que pueda tomar yo”, cerró el actor ante la atenta mirada de todos los presentes. Como bien dijo el protagonista, el reality aún no se pronunció sobre esta propuesta y habrá que prestar atención a la próxima emisión para saber si finalmente puede abandonar la competencia por voluntad propia.

Hasta el momento, los participantes eliminados en El Hotel de los Famosos fueron Militta Bora, Kate Rodríguez y Nicolás Maiques. Además, quien sí pudo irse de la competencia sin ser eliminado fue Leo García, que no pudo aguantar el ritmo y se mostró muy angustiado.