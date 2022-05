“Sos una mechera”: la fuerte acusación de Matilda Blanco contra una excompañera de El hotel de los famosos

Matilda Blanco fue una de las últimas participantes en abandonar El hotel de los famosos (eltrece). En su caso, dirimió su continuidad contra Sabrina Carballo en el desafío de la “H”, donde ganó la actriz. A medida que transcurren los días, las personalidades que ya no forman parte del programa comenzaron a dar entrevistas y revelaron detalles de la intimidad el ciclo y esto es lo que hizo la asesora de moda. Fiel a su estilo, fue picante con sus declaraciones y sorprendió al hablar mal de una excompañera.

Invitada a La jaula de la moda (Ciudad Magazine) y ante la atenta mirada de Horacio Cabak, dio detalles sobre su eliminación del programa. “Estoy muy enojada. Ustedes saben que ella me sacó de ahí. ¡Bah! ‘me sacó'. Yo ya me sentía bastante mal”, relató al hacer referencia a Carballo. En esa misma línea, agregó: “Es un universo de falsedad, porque es falsa la convivencia... Pero quiero compartir con ustedes lo peor que me hizo Sabrina”.

Segundos después, continuó con su relato y habló de una situación puntual que le molestó mucho. “Me hizo muchas, pero se merece que lo cuente en este programa. ¡Se quedó con un lápiz Dior mío!”, expresó molesta. Al escucharla, el panelista Mariano Caprarola la acompañó en el sentimiento de ofuscación por lo ocurrido y tildó a la actriz de “mechera”, palabra que en la jerga popular se la utiliza para referirse a las personas que roban las pertenencias ajenas.

Matilda Blanco acusó a Sabrina Carballo de robarle un costoso accesorio

Matilda en ese instante comenzó a referirse al momento donde su ahora excompañera se apropió de su elemento de cosmética y se molestó: “¡Se lo presté un minuto para que se haga una ceja y nunca más volvió!... y todavía lo estoy esperando. Eso no está bien, con lo caro que sale. Se quedó con una fortuna mía. Prácticamente todo mi trabajo está en ese lápiz. Ahora ya no lo quiero. ¡Sabrina Carballo sos una mechera!”.

Muy picante, Caprarola quiso hacer molestar aún más a Blanco y lanzó una comparación que desató las risas de todos en el estudio: “¿Querés que te arruine la tarde? ¿Sabés con qué le saca punta seguro al lápiz? ¡Con un cuchillo Tramontina!”.

Blanco se convirtió en la cuarta eliminada del reality que conducen Carolina ‘Pampita’ Ardohain y el Chino Leunis. En el duelo de eliminación, la asesora de moda y Carballo debieron atravesar una serie de obstáculos. Finalmente la prueba la pasó la actriz y, de esta manera, su contrincante quedó fuera de concurso.

Sin embargo, durante esa emisión ocurrió algo particular. Rodrigo Noya decidió abandonar el programa y se le ocurrió que, ya que él se quería ir, Matilda podría quedarse en su lugar. Pero, como en ese momento las reglas del juego no lo contemplaban, eso no pasó. En reemplazo del actor quien llegó al ciclo fue Locho Loccisano. Si bien la llegada del flamante participante no les cayó en gracia a la mayoría de los famosos, lo cierto es que el joven aún continúa en carrera dentro del hotel.