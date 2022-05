Fabián Cubero sumó a una de sus hijas a una publicidad y Nicole Neumann estalló de furia

Las idas y vueltas en el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parecen no llegar a buen puerto. Esta vez, el principal conflicto tiene como protagonista a Allegra, una de sus hijas.

La modelo regresó a la Argentina luego de acompañar a su novio, el piloto Manuel Urcera, en un importante evento que se desarrolló en Milán, Italia. En ese marco, un móvil de Intrusos (América TV) la tomó por sorpresa y le preguntó acerca de un particular video que compartió el exfutbolista en sus redes sociales, precisamente durante los días que ella se ausentó.

La incómoda reacción de Nicole Neumann ante una pregunta sobre Fabián Cubero

“La pregunta incómoda, ¿cómo tomaste que Fabián Cubero, tu exmarido, utilizara a una de sus hijas, tuya también por supuesto, para hacer una publicidad, un PNT digamos?”, le consultó el cronista Rafael Juli.

Con una incomodidad que se evidenció en su rostro, la jurado de Los 8 escalones del millón (eltrece) esquivó la pregunta y respondió: “No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos”. No conforme, el notero retrucó: “Bueno, te estoy informando entonces”. Por su parte, Nicole reiteró: “No sé, todo bien, todo bien”.

Mientras Neumann se subía a su vehículo y buscaba su teléfono celular, el periodista insistió: “¿Está todo bien de tu parte?”. Y ante las reiteradas menciones, ella aclaró: “No tengo ni idea, la verdad debería estar enterada, pero bueno, no sé”. Luego, comentó que realmente no tiene conocimiento sobre el video en cuestión y evitó la polémica: “Está todo bien, la verdad no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto”.

Hacia el final de la nota, el cornista reformuló su pregunta y expresó: “¿Ahora vas a llamarlo a Cubero para preguntarle por la publicidad de tu hija?”. Sin embargo, la conductora fue contundente: “No, ahora me voy a descansar, tengo el cumpleaños de una amiga, así que les mando un beso grande”.

Luego de sus declaraciones para Intrusos, Nicole Neumann se reencontró con sus tres hijas y compartió un mensaje junto a una foto en las redes sociales instagram @nikitaneumannoficial

La publicidad de la disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mientras la modelo se ausentó por unos días, el exfutbolista incursionó en las redes sociales y filmó diversas campañas publicitarias con una de sus pequeñas.

A través de su cuenta de Instagram, compartió uno de los clips en el que realizó una campaña para una reconocida aplicación de pagos electrónicos. Si bien en la mayoría de estos PNT “Poroto” se muestra en soledad o en compañía de su pareja Mica Viciconte, en esta oportunidad lo hizo con Allegra, de 11 años.

El video en cuestión muestra a Cubero desde la comodidad de su hogar: tomando mates y leyendo su celular. La aparición de Allegra en el clip se produjo a los pocos segundos, quien lo interrumpió en varias ocasiones con el principal pedido de que le preste dinero para diversos fines.

Con ese escenario, su padre le pidió que instale la aplicación en su celular y que genere una cuenta. “Van a poder transferir y recibir plata, pagar con QR y tener su primera tarjeta gratis”, expresó al unísono en el final de la filmación.

Imágenes del clip que compartió Cubero en su cuenta de Instagram, en compañía de Allegra Captura de Instagram

A los pocos minutos, Cubero compartió un video del detrás de escena y mostró el instante en el que la hermana de Indiana y Sienna se divierte junto a él. “Momentos divertidos que nunca se ven”, escribió en el posteo.

De esta forma, la disputa que Neumann y Cubero mantienen en la actualidad se debe a una cuestión de exposición sobre sus hijas. Si bien él no tiene inconvenientes en mostrarlas en las redes sociales, ella intenta resguardarlas de las cámaras.