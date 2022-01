Matilda, la hija de Luciana Salazar, sorprendió con un extravagante y lujoso accesorio en su look

Luciana Salazar es conocida, entre muchas cosas, por los osados looks que luce a donde quiera que va. Uno de los ejemplos más recientes fue el atrevido vestido verde que utilizó para la fiesta de la revista Gente y que desató una polémica en las redes. Su pasión por la moda y por tomar riesgos a la hora de elegir sus conjuntos fueron heredados por Matilda, su hija, quien no deja de sorprender a sus seguidores con sus elaborados atuendos. En esta ocasión, no fue solo la ropa dela niña lo que generó un revuelo, sino un caro accesorio.

Luciana Salazar y Matilda, su hija, de paseo en el lago artificial de Nordelta Instagram

Luciana y Matilda son muy unidas y, para darse cuenta, solo es necesario entrar al perfil de Instagram de la modelo. Allí, ella muestra algunas de las actividades que ambas disfrutan, como andar en calesita, jugar en la casa de muñecas o pasear en el parque. No obstante, si hay una cosa que comparten, es el gusto por la ropa cara. Y eso queda más que claro en la cuenta personal de la niña que, con apenas 4 años, ya tiene más de 300 mil seguidores.

Quien administra el perfil es Luli Salazar, según se lee en la descripción de la red social. Allí registra algunos de los fragmentos de su vida para, quizás, poder tener guardados los momentos más valiosos en esta hermosa etapa de crecimiento. En su último posteo, se la puede ver a Matilda con una enorme sonrisa mientras posa con su elegante conjunto. El mismo está compuesto por un mono de broderie color tostado decorado con botones y unas sandalias a tono, todo coronado con un cómodo y práctico rodete.

La hija de Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un bolso de Louis Vuitton inst

Para rematar el look, Matilda eligió ponerse unos lentes de sol estilo cat eye con un marco grueso amarillo y una pequeña cartera de Louis Vuitton. Pero este no es cualquier bolso de la emblemática casa de diseño, sino que es se trata de un Nano Speedy, la versión miniatura del Speedy, uno de sus modelos más clásicos y reconocidos.

El look de Matilda, la hija de Luciana Salazar instagram

El mini accesorio está confeccionado con la Lona Monograma de Louis Vuitton, tela creada por la misma marca en 1896 para evitar que los falsificadores robaran las creaciones. Compuesta por lona duradera revestida de vinilo, tiene grabado el famoso patrón de flores acompañadas por las inconfundibles iniciales “LV”. El pequeño bolso está pensado para poder llevar los objetos esenciales y tiene un valor de 140 mil pesos.

“¡El día mas caluroso de hace muchos años! Yo le puse onda”, se lee en la descripción del posteo, en donde pueden verse como Matilda luce orgullosa su conjunto en una serie de postales. La publicación superó los 12 mil ‘Me gusta’ y la sección de comentarios se llenó de tiernos mensajes.

Con apenas cuatro años, Matilda Salazar ya es toda una fashionista instagram

Aunque en esta ocasión la hija de Salazar fue aplaudida por los usuarios de Internet, en otras oportunidades se convirtió en el centro de varias polémicas. La más reciente se desató cuando una mujer le reclamó a la exparticipante de La Academia (eltrece) que dejara de teñir a Matilda porque le iba a arruinar el cabello. A partir de ese momento, fueron muchas las personas las que empezaron a pedirle que no la forzara a ser rubia platinada.