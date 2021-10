Mavys Álvarez reveló que Diego Maradona la golpeaba

Mavys Álvarez, la novia de Diego Maradona en Cuba cuando ella tenía 16 años, reveló, entre lágrimas, que vivió una relación violenta con el futbolista.

En una nueva entrevista en América Tevé, el canal 41 de Miami, ante la pregunta de si Maradona la golpeaba respondió: “Sí, pasó muchas veces”. Y relató: “En El comodoro [un bar de Cuba] una vez me sacó a empujones. Me empujó para adentro del carro. Cuando llegamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos”.

En el programa “A Fondo”, de esa señal de noticias, se le consultó si hizo la denuncia. Ella, llorando, dijo que no. “¿Qué iba a decir? Primero, no me hubiera dejado. Yo hubiera querido irme ese día”. “¿Y otro día?”, indagaron los dos entrevistadores. “Ya estaba mal, yo no podía…” Además, puso en duda la posibilidad de que la policía hiciera algo contra el Diez.

Entonces, ella relató que estuvo en una pelea que Diego Maradona tuvo –según dijo- con un señor en un bar. “Se los llevaron a los dos presos. A mí me llevaron también con ellos dos”, contó. Pero al poco tiempo alguien hizo una llamada y a quien reprendieron fue a quien ordenó el arresto. Ellos salieron libres de culpa y cargo.

Los entrevistadores citaron luego el testimonio de un taxista (de quien preservaron la identidad), que habría revelado haberla ido a buscar a altas horas de la noche cuando Maradona supuestamente la echaba de la casa en la que convivían. A lo que Mavys respondió que sí, que era cierto. Ella se iba llorando todo el viaje, relató.

“¿Qué otros episodios de violencia viviste con Maradona?”, quisieron saber. “Viví varios. Uno fue cuando le contesté una llamada a Claudia [Villafañe], su esposa legalmente en ese momento. Ella llamó un día a su teléfono. Lo atendí porque él me dijo que ya no estaban juntos. El tiró el teléfono contra el piso, me dio una bofetada y me tiró contra la cama”, narró, entre lágrimas.

“Viví ese momento y muchos momentos más”, agregó. Y sumó un acto de violencia que padeció muy fuerte en aquel entonces: “No me dejaba ver a mi mamá”.

Esta es una de una serie de entrevistas que Mavys dio para este canal de Miami, todas con gran repercusión en los medios.

En la primera que se conoció, esta mujer contó: “Nunca me imaginé que me metería en las drogas”. Allí se explayó en cómo inició el “noviazgo” con Maradona y se refirió al momento en que cayó en las drogas, instada por él.

En la segunda entrega, Mavys habló de los dos favores que el Diez le pidió a Fidel Castro. Luego contó por qué terminó su noviazgo con Diego Maradona.