La historia de amor de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la sueca”

El 2025 fue un gran año para Maxi López. Luego de su escandaloso divorcio con Wanda Nara en 2013 -con quien estuvo distanciado durante casi una década-, el acercamiento con la madre de sus hijos no solo lo llevó a estar nuevamente en el foco mediático, sino también a ser uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de su ‘nueva popularidad’, el exfutbolista sorprendió con un video en redes que no tardó en convertirse en viral.

Maxi López, la revelación de MasterChef (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Todo comenzó cuando el empresario se sentó junto a Daniela Christiansson, su pareja, en el sillón y le preguntó sobre el comentario que ella le dejó en uno de sus posteos, el cual decía: “Muy buen consejo ese de no emborracharse más que tu compañera. Veo que aprendiste la elección después de París 2014″.

En ese sentido, López le pidió que le explicara que quiso decir, lo que derivó en el recuerdo de una noche en Milán, ciudad en la que se conocieron. “¿Nuestra historia cómo empieza?“, le preguntó él y mirándola continuó: “Yo estaba separándome y tenía un amigo que me decía siempre: ‘¿Por qué no vamos a cenar? Después de seis meses tratando de convencerme, él me dice: ‘Bueno, vamos a comer a este lugar’. Y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, uno que se llamaba Origami, ahí en Milán”.

Daniela Christiansson y Maxi López contaron detalles de su romance (Foto: Instagram/@officialmaxilopez)

Fue en ese lugar donde se dio el primer flechazo, al menos de parte de él. La modelo sueca, por su parte, recordó su llegada al restaurante en el que estaba su actual pareja: “Sé que era tarde”. Fue ahí que Maxi especificó: “Ya iba a ser tipo once de la noche. Llegaste última, medio corriendo. Al final, cuando te vi, dije ‘¿Qué pasó?’”.

Al verla, Maxi no pudo ocultar su interés y le dijo a sus amigos que quería hablar con ella. “Estaba comiendo en la mesa y le decía a mis amigos: ‘Che, quiero hablar con esa piba, quiero hablar con esa piba’. Y vos yendo de un lado para el otro, pero no te podía enganchar”, expresó. Sin embargo, la sorpresa ocurrió cuando en medio de la noche uno de los amigos de Christiansson se acercó a López. “En un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice: ‘Bueno, mirá, nosotros comemos acá. Después nos vamos a un boliche que está acá atrás’. Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, doce, volver a casa y estar tranquilo. Y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo”, rememoró.

Entre risas, la pareja admitió que el amor no estaba en sus planes iniciales. Daniela Christiansson contó que el día que conoció a Maxi había terminado una relación de cinco años y solo quería salir a divertirse. Entre baches de memoria por la noche de boliche y coincidencias, ambos aceptaron que solo buscaban “un poco de joda” tras sus respectivas rupturas.

Maxi López junto a su mujer Daniela Christiansson (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Daniela recordó que su primer encuentro no fue para nada planeado. Llegó tarde al lugar, sin maquillaje y con una actitud totalmente relajada: “No quería saber nada, solo pedía algo para tomar”, aseveró. Mientras otras modelos se esforzaban por destacar frente a un grupo de hombres, ella prefería pasar desapercibida. Pero el plan falló: Maxi López quedó impactado por su naturalidad. “Para mí estabas espectacular”, le dijo su enamorado.

La conquista no fue nada fácil para el exfutbolista. “Ibas de un lado para el otro, parecía que me lo hacías a propósito”, bromeó Maxi al recordar cómo ella lo esquivaba constantemente. Daniela, por su parte, rememoró el momento en que finalmente quedaron frente a frente: “Me saludó y yo solo quería irme”. Maxi resumió con humor: “Más fría la sueca”.

Maxi López se encuentra en Europa con su mujer Daniela Christiansson y su hija Elle mientras se preparan para la llegada de Lando (Foto: Instagram @

Cabe destacar que López y Christiansson se comprometieron en 2021, dos años más tarde se convirtieron en padres de Elle y ahora están esperando su segundo hijo juntos.