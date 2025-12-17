La ex de Martín Migueles rompió el silencio y lanzó una dura advertencia a Wanda Nara

Después de varias idas y vueltas con Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, Wanda Nara encontró nuevamente el amor, pero esta vez de la mano de Martín Migueles, un empresario de Nordelta que conoció por medio de su peluquero. Mientras el vínculo entre ambos parece marchar sobre ruedas, la expareja de él apareció y no se guardó nada.

Martín Migueles y Wanda Nara juntos en el partido de la selección argentina contra Venezuela

En diálogo con Puro Show (eltrece), María Laura Arredondo fue consultada sobre su experiencia con el actual novio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “La verdad no me gusta hablar de mi pasado. De hecho, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y sabe que nunca salí a hablar de nada”, expresó y continuó: “Martín no me parece una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno... Yo la pasé mal con él”.

María Laura Arrendondo, ex de Martín Migueles rompió el silencio (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Matías Vázquez le preguntó si la pasó mal porque sintió que Migueles no fue la persona que le demostró en un principio. A lo que contestó: “Puede ser, pero a veces el amor termina y a él se le terminó el amor conmigo. Acepto que se le haya terminado el amor, pero quizás no de la manera en la que se terminó. Cada uno es como es y hay que tener cuidado”.

En cuanto si le sorprendió enterarse del romance entre su ex y Wanda Nara, aseguró: “No, no me sorprendió. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere”. Al escucharla, Vázquez le comentó el rumor que desliza que Migueles se habría puesto en pareja con la empresaria de cosméticos por interés. “Pero, ¿por qué no se podría enamorar de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso, así que puede ser que se haya enamorado", subrayó.

Y continuó: “Le gusta esa vida lujosa, cara. ¿A quién no le gusta la plata? Pero él tiene algo muy fuerte, le gusta la plata... Ambicioso“.

La relación entre Martín Migueles y María Laura Arredondo no terminó de la mejor manera (Foto: Captura TV)

“¿Vos sentiste que te desilusionó porque te llegó a engañar con algún negocio? Porque la información era esa, que en algún momento vos confiaste por demás y sentiste una estafa emocional y económica... Y te lo preguntó porque sé que fue así“, indagó el conductor del ciclo. ”Sí, pero ya está, ya pasó. Hoy, ya creo que los dos hicimos nuestra vida y le deseo lo mejor. Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné“, explicó.

“Quizás hoy cambió y se enamoró, y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”, dijo la empresaria, al mismo tiempo que comentó cómo sanó aquel momento: “Aceptar que a una la dejan de querer”.

Wanda Nara y una declaración de amor a Martín Migueles que no pasó desapercibida (Foto: Instagram/@wanda_nara)

La palabra de María Laura llegó un día después de que Wanda hiciera la primera declaración romántica a su enamorado en las redes sociales. A través de sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 17.5 millones de seguidores, compartió una foto de Migueles, en la que se lo vio recostado y abrazado a una almohada, en la que agregó: “Te amo”.