La chicana de la China Suárez a Wanda Nara durante el estreno de su serie vertical

Wanda Nara acaba de dar otro paso en su carrera. El lunes 11 de mayo estrenó Triángulo amoroso, la serie vertical de Telefe, que la tiene como coprotagonista junto a Maxi López. Sin embargo, en medio de la alegría por el lanzamiento del proyecto y en pleno rodaje de su primera película, ¿Querés ser mi hijo?, en Montevideo, Uruguay, la conductora recibió un palito desde Estambul. En el Día Nacional del Actor, María Eugenia “la China” Suárez hizo un posteo en Instagram para recordar su trayectoria actoral que fue interpretado como una clara indirecta para Nara.

El mismo día del estreno de Triángulo amoroso, se celebró en la Argentina el Día Nacional del Actor. En este contexto, la China Suárez decidió compartir en sus historias de Instagram imágenes de sus trabajos en En el barro (Netflix) y Argentina, tierra de amor y venganza, a modo de recordar algunos de sus proyectos más destacados. Las imágenes formaron parte de una publicación que hizo una de sus cuentas de fanáticos para homenajearla.

La China Suárez recordó sus proyectos actorales en su Instagram el mismo día que Wanda Nara estrenó su serie vertical (Foto: Instagram @sangejaponesa)

Si bien su decisión de replicar el posteo pudo haber estado simplemente relacionada con el reconocimiento de sus proyectos tanto en cine como en televisión, el hecho de que lo compartiera justo el día en el que Wanda Nara estrenaba su serie vertical –y teniendo en cuenta situaciones anteriores– fue interpretado por más de uno como una jugada para resaltar su trayectoria actoral frente al debut de la conductora en la ficción.

El posteo de Mauro Icardi que la China Suárez replicó en Instagram (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Asimismo, el posteo tuvo lugar prácticamente en paralelo a la jugada foto que subió Mauro Icardi a sus historias de Instagram, un día después de salir campeón de la liga turca con el Galatasaray. Se trató de una imagen de Eugenia en el jardín de su casa de Estambul vestida con un traje de baño negro de dos piezas y un pie apoyado en una pelota de fútbol. “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió el delantero y Suárez lo replicó en su perfil. De esta manera, la pareja volvió a reafirmar que, más allá de todo el ruido que haya alrededor, ellos siguen juntos y muy enamorados.