Tras su viaje a la Argentina para acompañar a Wanda Nara y sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, en medio de un delicado momento de salud que atraviesa la mediática, Maxi López se tomó un vuelo hacia Inglaterra donde se reencontró con su pareja Daniela Christiansson y su beba de cuatro meses, llamada Elle.

Luego de varios días de ausencia, el exjugador de River, Barcelona y otros pesos pesado de Europa volvió a encontrarse con su círculo íntimo y mediante su cuenta de Instagram dejó varias postales que denotan su cariño por su pareja y su hija, a quien le tapó la cara con un sticker para preservar su identidad ante las cámaras.

Maxi López junto a su hija Elle

“Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora para otro momento, ya que hay demasiadas cosas locas y gente repugnante en el mundo, y les pedimos que respeten nuestra decisión”, relató Daniela cuando fue consultada, hace varias semanas, sobre la decisión de ocultar el rostro de la nena.

Instalados en Londres, Maxi López aprovechó la imagen de un atardecer para ilustrar la figura de su pareja, quien sujetaba el cochecito para el bebé y era acompañado por su mascota en un paseo familiar. En un idilio que lleva ocho años de duración, ambos disfrutaron de varios días de placer y relax, donde también estuvo incluido el suegro de Daniela, el encargado de preparar la comida para agasajarlos.

Maxi López, junto a Daniela Christiansson, en su vuelta a Londres

“El suegro que prepara la parrilla y yo que le voy cebando mates. Suecia le ganó 2-1 a Japón y Suiza esta noche nos espera con un asadito”, aclaró López, en referencia al Mundial de fútbol femenino que se disputa en Oceanía y a la doble nacionalidad de Daniela, quien nació en Suecia, pero sus padres son oriundos de Suiza.

Para finalizar con el contenido en sus redes, el dueño del club Birmingham, que juega en el ascenso de Inglaterra, mostró un impactante paisaje de un río, con montañas de fondo y un barco que navegaba en la zona para ilustrar unos días de tranquilidad y paz luego del sofocón que pasó con sus hijos por la salud de Wanda Nara.

Daniela Christiansson festejó sola los cuatro meses de su hija Elle

La modelo, en su cuenta de Instagram, también informó a sus seguidores que festejó los cuatro meses de vida de su hija Elle en soledad, sin Maxi López, ya que él tuvo que tomarse rápidamente un vuelo hacia la Argentina para estar junto a sus hijos y Wanda Nara por su grave problema de salud.

El sentido mensaje de Daniela Christiansson a su hija Elle Instagram: danielachristiansson

En un posteo con su hija de espaldas, para preservar su rostro, Christiansson se mostró sensible a la hora de expresar sus emociones: “Me estoy volviendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo”, confesó.

En el cierre del posteo, la pareja del empresario culminó con un mensaje donde destaca la compañía de Maxi López a la distancia y el amor que le tiene a su bebé: “Pero somos unos padres increíblemente afortunados por tener a una niña tan hermosa y divertida. Estoy tan agradecida”, cerró.