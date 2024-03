Escuchar

Jimena Monteverde es la chef estrella de Almorzando con Juana (El Trece) y La noche Mirtha. Entre sábado y domingo, la cocinera brilla por sus platos para el selecto grupo de invitados de los programas. Pese a su eximia trayectoria en la gastronomía, poco se sabe de su vida personal, ya que está en pareja hace más de 31 años con Mariano, a quien considera el amor de su vida. Ahora, en diálogo con Socios del Espectáculo, la cocinera dio más detalles al respecto.

En el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Monteverde se refirió al especial momento que está viviendo en su familia, ya que nació su primera nieta, fruto de su hijo mayor, Victorio, y su novia, Josefina. En ese marco, aprovechó para dar conocer sobre la historia de amor con su marido, Mariano Monteverde, a quien conoció cuando ella tenía 18 años y se casó dos años después.

Ante la consulta de cómo se hace para sostener un matrimonio durante tantos años, la mujer aseguró: “Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse”. Claramente, esa frase hizo estallar a todos en el estudio, que quisieron saber más sobre esa libertad que mencionó la chef.

Jimena lo conoció cuando ella tenía 18 años, y admitió que fue el único hombre de su vida

“A ver, yo tengo una vida como muy agitada, viajó un montón, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”, comenzó diciendo.

Luego, cuando el conductor le preguntó si alguna vez, a lo largo de los años, hubo otra persona con la que quiso estar, la cocinera oficial del programa de Juana Viale admitió: “A quién no le ha pasado”. “Según mi marido, me gustan todos”, sumó, entre risas.

De todas formas, dejó en claro que no le gustaría saber que su marido tenga un romance con alguien más, aunque no descartó la posibilidad de abrir la pareja. “No sé, sabes que antes hubiera dicho no, ni en pedo, ahora ya no sé”, expresó. Asimismo, contó: “En un momento yo era bastante hater, viste esas que se levantan a la noche y le miran el Facebook, mi marido es muy del Facebook, el SMS y todas esas cosas”.

Sobre si alguna vez encontró algo comprometedor, expresó: “El que busca encuentra siempre”. En esa misma línea, aseguró que su esposo nunca le revisó sus redes sociales, además de que se sinceró y sostuvo: “Podría ser una pareja abierta”.

Cómo se conocieron Jimena Monteverde y su marido

Hace más de 30 años que la chef está casada con años con el instructor de polo Mariano Monteverde, con quien tuvo dos hijos, Victorio y Amparo. Sobre su relación amorosa, la mujer dio a conocer todos los detalles en una participación en PH Podemos Hablar (Telefe), tiempo atrás, en donde lanzó: “Mi marido tiene 5 años menos que mi papá. No hice nunca en mi vida terapia”. Luego, admitió que Mariano fue su primer novio y también “el único hombre” en su vida.

Jimena Monteverde, su marido y sus dos hijos, Victorio y Amparo

“Es una elección de vida y soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca ha pasado nada que no quiera”, sostuvo.

Además, en una entrevista con Hola Argentina, contó que se conocieron en el vivero que tenía el papá de la cocinera en Pilar, cuando ella tenía 18 años, puesto que él era amigo de su padre. “A Mariano lo conocí porque papá tenía un vivero en Pilar y hacía los parques y jardines de los polistas de la zona”, contó. La pareja empezó a salir casi inmediatamente y se casaron dos años después, momento en que tuvieron a su primer hijo.