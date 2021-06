Exabrupto: la furia de Viviana Canosa con Laura Novoa y el uso del lenguaje inclusivo

Viviana Canosa habló del acto en memoria de los muertos por Covid-19 que realizó el Gobierno nacional en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y, además de criticar a quienes cobraron dinero por participar de la ceremonia, se pronunció en contra del uso del lenguaje inclusivo.

Sucedió durante la emisión de este lunes de Viviana con vos (A24). “No hagamos show, no hagamos circo. No hagamos puestas en escena. Todos los argentinos lamentamos profundamente todas las muertes”, pidió la periodista luego de repasar las imágenes del evento conmemorativo.

Viviana Canosa hizo un fuerte descargo al analizar el acto homenaje a las víctimas del coronavirus Captura

“A mí me pareció una puesta en escena y tuve sentimientos encontrados. No los quiero criticar porque sí. Empecemos a pensar más con el corazón”, sostuvo Canosa visiblemente conmovida. La comunicadora aprovechó para recordar las muertes más icónicas durante la pandemia, como la de Solange Musse, a quien se le impidió ser visitada por su padre antes de morir, la de Abigail Jiménez, la niña de 12 años a la que no habían dejado cruzar a Santiago del Estero, y la de Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo fue hallado en agosto del año pasado en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.

Luego, se refirió a la participación de Laura Novoa en el acto del Gobierno. La presencia de la actriz no solo generó polémica por haber utilizado el “todes” en el homenaje a las víctimas de la pandemia, sino que además causó malestar cuando reveló que cobró entre 47.000 y 50.000 pesos por conducir el homenaje.

La actriz Laura Novoa estuvo a cargo de la presentación del homenaje

“No me importa cuánto cobró Laura, porque ella sabrá lo que hizo. Yo no hubiera cobrado un mango, porque es un homenaje”, indicó Canosa. Además, añadió: “Estoy muy sensibilizada, porque me parece que está faltando ese amor a la patria”.

A su vez, apuntó: “No importa si cobrás 500.000, 400.000 o 30.000. ¿Cómo se te ocurre cobrar cuando te están eligiendo para poner la cara, el corazón y el pecho a la patria, a la gente que murió. Esto no se cobra, Laura. Esto es gratis”.

Finalmente, la periodista compartió una encuesta en la que la mayor parte de los consultados se mostraba en contra del lenguaje inclusivo. En ese momento, aprovechó para preguntar: “Cuando se te murió tu viejo, tu hijo, tu hija, un ser querido, ¿le hablaste en inclusivo? ¿Le diste el pésame en inclusivo? ¿Lloraste en inclusivo?”.

El exabrupto de Canosa al referirse al lenguaje inclusivo - Fuente: A24

Para completar su postura, lanzó: “Déjense de joder con querer cambiar el lenguaje, nuestro idioma. Cuando algo es importante, no podés hablar en inclusivo, porque ni siquiera te sale del alma. Es solo para la pelotudez. Me hago cargo”.

