Maximiliano Guerra se refirió a la cuarentena y se manifestó a favor del fin del confinamiento

27 de mayo de 2020

Maximiliano Guerra se refirió a la extensión de la cuarentena por el coronavirus y se mostró disconforme con las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández al respecto. El popular bailarín se mostró profundamente enojado con la gestión de la crisis sanitaria del gobierno nacional y usó sus redes sociales para expresarse a favor de las manifestaciones que ocurrieron en los últimos días.

"Señor Fernández, ¿a usted le parece llamar tontos a quienes piensan que usted se enamoró de la cuarentena? No nos menosprecie y no se enoje cuando le preguntan por la economía que no sabe resolver. ¡Sensatez, por favor! ¡Solo eso!", escribió Guerra en su cuenta de Twitter durante el fin de semana.

En tanto, el lunes el coreógrafo se extendió sobre el tema en la misma red social y cuestionó: "¿Por qué estábamos tan felices y libres? ¿Se lo preguntan?". Guerra recordó que Iñaki Gutiérrez , militante de Juntos por el Cambio , fue denunciado por participar de las manifestaciones en contra de la cuarentena y que todas las actividades en ese sentido fueron "filmadas desde el Cabildo". Además, el artista consuderó que la Plaza de Mayo quedó "blindada". " ¿Tienen miedo? Si esto no es comunismo, ¿qué es? ", agregó.

Las declaraciones del bailarín no agotaron allí. Horas después de considerar que la gestión de Fernández es " comunista ", añadió: "Lo que está haciendo el Gobierno es un 'ghetto', el Ghetto de la Cuarentena. Si te la bancás estás bien, pero si no aguantás más, estás en contra del Gobierno. La salud de un pueblo es la libertad. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa, y que los presos estén libres".