Meghan Markle: "La vida en la realeza no es fácil"

Para los británicos está en la mira: desde que Meghan Markle se casó con el príncipe Harry , se convirtió en la figura más admirada y más criticada de Reino Unido. Cada paso que da es motivo de cuestionamientos y rumores. Por eso, no sorprende la declaración que llegó a dominio público en la que revela cuánto le cuesta su nuevo estatus de princesa. Según publica la revista Hello!, la duquesa de Sussex dijo que la vida en la familia real "no es fácil". El comentario fue dirigido al productor musical Pharrell Williams durante una charla que mantuvieron en el estreno de El Rey León, película cuya banda sonido está a cargo de la producción del artista, y que fue registrada en un video y rápidamente viralizada.

En el video se puede ver a Pharrell celebrando la "maravillosa unión" de la pareja. "Estoy muy feliz por su unión. El amor es fantástico. Es maravilloso. No lo den por sentado por lo que significa en el momento actual. Solo quería decirles que es muy significativo para muchos de nosotros. En serio, los apoyo", dijo y se puede ver que Meghan respondió: "Gracias, no es fácil".

El músico sin dudas se refiere al importante mensaje de inclusión que dio la corona británica al alentar el matrimonio entre el hijo del futuro rey y una mujer plebeya y mestiza. Para Williams como para todos los que luchan contra la discriminación racial fue un verdadero espaldarazo.

Sin embargo, para Meghan no ha sido fácil, puesto que su imagen ha sido sometida al escrutinio impiadoso de la opinión pública, tanto, que la corona tuvo que pedir explícitamente que los medios dejaran de acosar a la joven. La exactriz contó con un fuerte respaldo de figuras de renombre internacional desde el principio: una de ellas fue Michelle Obama, y otra Beyoncé, quien también estuvo presente en la alfombra roja de El Rey León -interpreta la voz de Nala-, y se estrechó en un abrazo con la duquesa.