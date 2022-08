Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven al Reino Unido: cuándo y por qué

Vuelven a casa, pero no para ver a la familia. Los duques de Sussex anunciaron por sorpresa una visita al Reino Unido en medio de su larga y soterrada disputa con la familia real británica, con la que están enfrentados desde que abandonaron Inglaterra para establecerse en los Estados Unidos, hace dos años, entre diversas acusaciones de racismo.

Harry (37) y Meghan Markle (41) volverán a Reino Unido para asistir a la cumbre One Young World en Manchester, un evento que reunirá, el próximo 5 de septiembre, a jóvenes líderes de más de 190 países. La duquesa es consejera de la organización, junto a otras personalidades públicas como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el empresario sir Richard Branson o el chef Jamie Oliver.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle formarán parte de la cumbre One Young World en Manchester Reuters

El matrimonio también visitará Alemania como parte de su viaje para apoyar “varias organizaciones benéficas cercanas a sus corazones”, tal y como expresó su portavoz en un comunicado. A continuación, regresarán al Reino Unido para asistir a la gala de los Well Child Awards el 8 de septiembre.

Meghan Markle y Enrique de Inglaterra, duques de Sussex, viajarán a Londres (Foto: Archivo)

En el comunicado no se hace referencia a la familia real británica y no se especifica ningún acto en el que vayan a coincidir con alguno de sus miembros.

La última vez que visitaron Reino Unido fue por las celebraciones del Jubileo de Platino a principios de junio. Entonces se especuló con un posible acercamiento, pero tras la foto de la pareja y su única aparición, un tanto incómoda, los comentarios se diluyeron.

No hubo reencuentro familiar, ni gestos de camaradería. En especial, los medios destacaron la frialdad con su hermano William, con quien no se le vio en púbico. Los hijos del príncipe Carlos apenas compartieron tiempo ni acercaron posturas. El papel de los duques de Sussex, en general, fue casi anecdótico, ya que no se les vio en el balcón del palacio de Buckingham y solo fueron cazados por algún fotógrafo en las estancias interiores, junto a familiares de menor rango de la familia real.

El príncipe Harry y su esposa Meghan en la Catedral de San Pablo en Londres (Foto Kirsty O'Connor / POOL / AFP) KIRSTY O'CONNOR - POOL

En la misa celebrada en la catedral de San Pablo, entraron y salieron en distintos momentos que el resto, y se sentaron muy lejos de Guillermo y su mujer, Kate Middleton. Se marcharon antes de tiempo y no acudieron al concierto en palacio ni al desfile, actos en los que sí estuvieron el resto de miembros de la familia real.

Según informa la web Page Six, Enrique y Meghan encontraron las celebraciones del Jubileo de Platino “difíciles”, así que habrían declinado asistir este verano al castillo de Balmoral, lugar de descanso estival de Isabel II y al que suele acudir a lo largo de distintos momentos de julio y agosto toda la familia real británica.

En tanto, hay algunos medios británicos que dudan, incluso, de que fueran invitados. La última vez que los duques de Sussex pasaron por este mítico castillo escocés fue en 2018.

El Castillo de Balmoral, lugar de descanso estival de Isabel II Archivo

La visita a Inglaterra de Enrique y Meghan se produce semanas antes del que promete ser un nuevo punto de desencuentro. Este otoño se prevé que salga a la luz el muy comentado libro de memorias de Enrique de Inglaterra, un ejemplar por el que adquirió 20 millones de dólares y que promete contar aspectos inéditos de la vida del ya exmiembro de la familia real británica y detalles de su alejamiento con los Windsor.