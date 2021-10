Florencia Peña se defendió después de que Érica Rivas pusiera en duda su sororidad

Florencia Peña cruzó a Érica Rivas luego de que la actriz saliera a criticarla a ella y a Luisana Lopilato por no haberla acompañado en el conflicto que la dejó afuera de la obra de Casados con hijos. La conductora de Flor de equipo (Telefe) se mostró ofendida por los comentarios que hizo su excompañera de elenco y aseguró haber hecho todo lo que pudo para que ella estuviera en el teatro.

“La verdad es que ese tema, para mí, está agotado. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, yo la recontra mil banco como mujer, como compañera, pero yo no estoy de acuerdo”, afirmó Florencia en un móvil de Intrusos (América).

Florencia Peña respondió a las críticas de Érica Rivas

“Me da tristeza cuando las mujeres no acompañan”, había dicho Rivas en una reciente entrevista. En ella, también señaló: “Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro… Pero también puede pasar. Por eso, es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.

Frente a este punto, Peña respondió: “La sororidad no tiene que ver con que uno tiene que estar de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que todos estén de acuerdo con lo que hago y digo”. Y aclaró: “Yo fui sorora en el hecho de que tanto Luisana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”.

Érica Rivas apuntó contra Florencia Peña y Luisana Lopilato por considerar que la abandonaron en su reclamo que la dejó afuera de Casados con hijos Captura de TV/ Telefe

La protagonista de la película El prófugo había denunciado que Guillermo Francella la llamó “feminazi” y se refirió a un “pacto de hombres” dentro de la producción (que incluye a Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón) por el cual decidieron “echarla”. Según trascendió, ella habría buscado ajustar las expresiones de su personaje a los tiempos actuales y no se lo permitieron.

En este sentido, Florencia ratificó la discusión con la producción, pero se despegó del conflicto. “Hubo una cuestión entre la producción y Érica, yo siempre termino defendiendo todo y al final la culpable de todo soy yo. En este caso no tengo que ver porque ni siquiera soy parte de la producción”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró: “Pero si hubo cosas que no me gustaron, que no estuvieron buenas y con las que yo no acuerdo, eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz”.

Peña, que días atrás había sido acusada por Marcelo Mazzarello de ordenar que lo echaran de una película, y luego se reconcilió con el actor, indicó que se sentaría a tomar un café con Érica pero que considera que no es el momento adecuado.

“Yo la llamaría, pero no me parece que es el momento. Tuve muchos frentes este año y estoy tratando de bajar los decibeles. Estoy un poco agotada, dejé de estar en Twitter, necesité correrme de los conflictos. No quiero hacerme cargo de cosas que no me pertenecen. Ella puede pensar lo que quiera, pero entiendo que no es el momento”, afirmó.

Finalmente, la intérprete de Moni Argento en Casados con hijos volvió a aclarar que ni ella ni Lopilato tienen capacidad de influir en las decisiones de la producción. “Tenemos miradas diferentes... acá tiene que ver con decisiones que a nosotros nos exceden a Lu y a mí, pero te puedo ratificar que las dos siempre quisimos que Érica estuviera no hubo acuerdo y la defendimos a muerte”, señaló.

Las duras palabras de Érica Rivas

Durante la entrevista, la actriz aseguró que lo que más le dolió de que la desvincularan de la obra teatral de Casados con hijos fue que sus compañeras no la acompañaran en sus reclamos. Sin embargo, aseguró que podía comprender su actitud.

“Cada una hace lo que puede. Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da”, indicó.

Érica Rivas criticó a Florencia Peña y Luciana Lopilato por no acompañarla frente al conflicto

Y agregó: “Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro… Pero también puede pasar. Por eso, es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”.

Respecto de lo que sucedió, Érica volvió a afirmar: “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”.

En este sentido, ponderó lo importante que fue para ella ese personaje. “Ese personaje siempre fue algo de lo que estuve orgullosísima. Lo volvería a hacer”, resaltó.