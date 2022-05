El explosivo descargo de Mica Viciconte tras el positivo de covid de Nicole Neumann: “¡Tengo un bebé recién nacido!”

Nicole Neumann y Mica Viciconte tienen una de las enemistades más conocidas de la farándula. Desde que la ex Combate comenzó su relación con Fabián “Poroto” Cubero -expareja de la modelo con quien tuvo tres hijas- los tires y aflojes nunca se terminaron. A pesar de que hace un par de meses atrás la guerra parecía haber llegado a una tan necesaria tregua, durante las últimas horas estalló un nuevo conflicto. Luego de que la jurada de Los 8 escalones del millón (eltrece) confirmara en sus redes que tiene covid, su contrincante realizó un tajante descargo a través de sus historias de Instagram.

Sentada frente a la cámara, Nicole Neumann decidió tener una conversación cara a cara con sus millones de seguidores. El motivo detrás de estos espontáneos videos era confirmar que se contagió de coronavirus por segunda vez. “¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positivo. Así que acá estoy en mi casa, aislada”, manifestó.

Y agregó: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo por todos lados. Hay un montón de gente transitando el covid nuevamente. Tengo dos vacunas, me iba a poner la tercera pero no llegué. A seguir cuidándose, barbijo y distancia social. Esto no todavía no terminó”. Para finalizar, agradeció a todos aquellos que le enviaron mensajes, que se preocuparon por su bienestar y que le ofrecieron ayuda. “Acá estamos todo bien, a guardarse hasta el negativo”, dijo y le mandó un beso a la cámara.

Fue cuestión de minutos para que Mica Viciconte saliera al cruce y que, en sus propias redes, hablara duramente sobre la situación. Cabe destacar que la ex Combate se encuentra en un momento muy particular en el que los cuidados son primordiales ya que diez días atrás nació Luca, su primer hijo, y a quien las hijas de Nicole Neumann y Cubero -Indiana, Sienna y Allegra- fueron a visitar recientemente.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones”, escribió Viciconte en grandes letras blancas sobre un fondo liso. Y continuó: “Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”.

En un tono más directo, disparó: “Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Aún más furiosa, continuó: “Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno”. Para finalizar, lanzó: “Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”.