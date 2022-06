El anuncio de Soledad Pastorutti que angustió a los fans: “Siento mi desgaste”

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más reconocidas y queridas de la Argentina. Sus canciones no pierden vigencia y el público disfruta de escucharla en un festival, en la radio o en la televisión. Tiene una sólida carrera musical, que comenzó cuando era pequeña y que forjó por más de 25 años arriba del escenario. Sin embargo, recientemente hizo un sorpresivo anunció que dejó a los fanáticos con lágrimas en los ojos.

La Sole tenía apenas 15 años cuando en 1996 recibió el Premio Revelación y Consagración de Cosquín. Desde ese momento no paró más y recorrió el mundo con su música. Pero una gira conlleva una larga lista de responsabilidades y cosas que se deben resignar. Largos viajes, muchas horas de trabajo y varios días lejos de casa y sobre todo de la familia. Es por eso que a sus 41 años la cantante contó la decisión que tomó para su carrera profesional.

A sus 41 años La Sole hizo un importante anuncio sobre el futuro de su carrera como cantante (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades”, sostuvo la cantante en una entrevista que dio a La Prensa Federal. En esta misma línea dijo: “He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a los 12 años y ya siento mi desgaste”.

La Sole expresó su profundo deseo de pasar más tiempo con su marido Jeremías Agoglio y sus dos hijas Antonia y Regina. Esto le significaría dar un paso al costado en lo que respecta a su carrera musical. Esta revelación entristeció a sus fans, quienes se sorprendieron al enterarse de que en un futuro dejarían de verla interpretar “A la abuela Emilia” en sus giras.

En Twitter, una usuaria compartió un fragmento de la entrevista que dio la coach de La Voz Argentina (Telefe) y escribió: “Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener mas de 40 te diré”. Estas palabras llegaron a La Sole quien respondió con un contundente mensaje. “Falta mucho aún que pasen 10 años… ¡¡¡Vivir es hoy!!! ¡¡¡Mientras tanto seguimos disfrutando!!!, enfatizó.

Soledad se refirió a sus declaraciones y le respondió a una fan (Foto: Twitter @sole_pastorutti)

Otros fanáticos aplaudieron la sentida reflexión y le mostraron su apoyo. “Ojalá todos los días sigas encontrando las ganas de vivir el hoy en la música. No concibo la idea de no volver a verte arriba de un escenario”, comentó la misma usuaria. A su vez, varios señalaron que les resulta difícil comenzar a hacerse la idea de que en un futuro dejarán de escucharla cantar en vivo “Tren del cielo”. “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?, “Me niego a que te retires, todavía hay un fandom que te necesita a vos y a tu música”, fueron algunos de los comentarios.

La cantante reveló que en 10 años quiere "parar de girar" y disfrutar de su familia (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Por ahora la fecha que puso La Sole para finalizar sus giras está lejos y aun hay tiempo para disfrutar de sus shows en vivo. Por ahora seguirá enfocada en lograr el mejor equipo en La Voz Argentina para volver a repetir el triunfo que consiguió el año pasado.