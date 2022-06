Mica Viciconte presentó a su hijo Luca en TV: “Fabi se está enterando ahora porque me olvidé de avisarle”

A un mes y medio de dar a luz, Mica Viciconte volvió a trabajar. Esta mañana, la panelista de Ariel en su salsa, por Telefe, presentó oficialmente a Luca, el primer hijo que tiene con Fabián Cubero. Feliz por su flamante maternidad, no dudó en confesar: “Los primeros 15 días fueron caóticos”.

Con la canción “Vos sabes”, de Vicentico, de fondo, Mica Viciconte entró al estudio con su bebé en brazos. “Está dormido, igual está acostumbrado al ruido, somos muchos en casa y está acostumbrado al bochinche” , advirtió mientras todos trataban de hacer silencio para no despertarlo.

Mientras la madre aseguraba que “los perros lo aman y lo chupan todo”, llegó el primer regalo del programa para Luca: un almohadón de Bob Esponja. “En cualquier momento va a querer la teta porque es un reloj. Cada tres horas se despierta y pide la teta ”, relató la panelista.

A la hora de recordar cómo fue el parto, aseguró: “El parto uno lo sufre, es doloroso pero cuando ves al bebe y te lo apoyan en el pecho te olvidás de todo. Cuando lo sentís es mágico, no podés creer lo que estás viviendo, así que tendría muchos...”, reveló.

Al mandarle un mensaje indirecto a Fabián Cubero con semejante declaración, Ariel Rodríguez Palacios sorprendió a su compañera con otra sorpresa: un saludo del padre del pequeño . “Quiero contarles que Mica es una extraordinaria mamá, una mamá excelente que está pendiente del bebé y quería que cuente cómo fueron los primeros 15 días que hemos pasado por momentos difíciles, por su alta intensidad”, la deschavó al aire el exfutbolista.

Mica Viciconte con Luca Cubero en brazos instagram @micaviconte

“Es verdad, los primeros 15 días fueron caóticos”, reconoció la actriz mientras explicaba los motivos: “ Al ser primeriza tenía muchos miedos pero aparte venía dolorida y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta de que no estaba bueno para él ni tampoco para mí. A la noche le tocaba el pulso, miraba si respiraba... Después ya lo fui conociendo y me relajé”, afirmó y resaltó que al principio se parecía más a Cubero pero que ahora “tiene algunos ataques, como yo”.

Minutos después, el recién nacido se despertó para tomar la teta y toda la audiencia pudo observar lo que parecerían ojos azules, heredados de su madre.

En ese momento, un nuevo detalle suscitó la sorpresa y el posterior comentario de su compañero: “Cuando lo puso en la teta prendió el cronómetro para controlar el tiempo que toma” , dijo Nico Peralta. “Hago una estadística para ver si está todo bien. Generalmente toma entre 12 y 15 minutos, lo máximo fueron 28 minutos. Toma a libre demanda”, explicó la rubia.

Mientras miraba el monitor y expresaba lo hermoso que es Luca (“no es porque sea mi hijo pero es precioso”, repitió varias veces orgullosa), la campeona de MasterChef Celebrity 3 recibió un nuevo regalo para su bebé: un mini pimentero de madera. “Yo creo que va a ser un buen chef”, reveló, entre risas.