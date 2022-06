Se supo dónde estaba Santi Maratea mientras 500 invitados celebraban su cumpleaños

El sábado, Santiago Maratea realizó una mega fiesta con más de 500 invitados para celebrar su cumpleaños número 30. Varios famosos asistieron el evento y compartieron la intimidad del festejo en sus redes sociales. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de una figura en particular, el propio agasajado. El influencer la organizó, pero no asistió y reveló cuál fue el motivo de su drástica decisión.

Para celebrar sus tres décadas, Santiago quería hacer un festejo fuera de lo común, así que reunió a sus amigos y familiares. Pero, el detalle de la fiesta fue que él mismo no estuvo presente. Los invitados desconocían esta información hasta que llegaron al lugar y los recibió un cartel que decía “Si fuera tu cumple no hubieras venido”. Si bien el evento se hizo igual, una vez que terminó el influencer reveló el verdadero motivo por el cual estuvo ausente.

Santiago Maratea mostró el cartel que recibía a los invitados y el souvenir (Foto: Instagram @santimaratea)

Maratea definió la decisión de no ir a su cumpleaños de una manera particular. “Arte. Así se explica. Fue una obra de arte. Hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir”, explicó. “Quería que fuera la mejor fiesta, y eso es lo importante. No importa si yo estaba”, remarcó. El evento tuvo de todo: comida, barra libre, música a cargo de la Bresh y máscaras con su cara para que los invitados se confundieran y creyeran que él realmente estaba escondido entre ellos.

En la fiesta hubo máscaras con la cara del influencer (Foto: Instagram @santimaratea)

Si bien Maratea no fue al lugar de la fiesta, tampoco se encontraba muy lejos por si había algún problema durante el festejo. “Estaba a tres cuadras en plan aguantadero organizando cosas y armando las 300 bolsitas con los souvenirs”, reveló. En la misma línea, sumó: “Estaba ahí con mis amigos que me ayudaron a organizar y tipo seis de la mañana se picó y las 50 personas que habían quedado en la fiesta se unieron”.

Maratea reveló donde estuvo durante la fiesta (Foto: Instagram @santimaratea)

Por otra parte, Santiago les pidió a aquellos que estuvieron presentes que le contaran detalles del festejo, qué cosas pasaron y si se divirtieron. “A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. Y no los estoy boludea..., gasté un huevo de plata para que todos disfruten”, indicó.

Además, se refirió a los presentes que preparó para agasajar a sus invitados y que pudieran llevarse un recuerdo del particular evento. Se trataba de un encendedor con una frase que decía: “Acabas de ser parte de una obra de arte, quizás lo entiendas cuando cumplas 30 ¡Gracias por venir!”. El objeto estaba acompañado por un “cigarrillo con marihuana-.

Santi Maratea contó por qué se ausentó de su propia fiesta

Entre los mensajes, fotos y explicaciones, Santiago hizo una reflexión sobre la decisión que tomó para la celebración y lo que le significó llegar a las tres décadas. “Siento que me representa, habla de mí. ¿Por qué? Porque fue un cumpleaños, muy parecido a un cumpleaños, pero tuvo algo diferente”, sostuvo y agregó: “Yo intento ser así, ser yo, lo cual es parecido a algo, pero también diferente y esa diferencia es mi presencia o mi ausencia. Siento que mi cumple de 30 representa como llegué a los 30″.