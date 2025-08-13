Micaela Tinelli se separó de Licha López: todos los detalles

Después de seis años de relación, Mica Tinelli y Licha López decidieron continuar sus vidas por separado. La noticia fue anunciada este martes por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde reveló que el futbolista habría sido quien tomó la determinación.

En LAM confirmaron que Mica Tinelli y Licha López están separados (Foto: Instagram @lichalopez2)

“Se separaron Mica Tinelli y Licha López”, dijo el periodista sobre la expareja que ya había enfrentado una crisis. “Pregunté si la decisión de él tenía que ver con que iba a tener más protagonismo en la segunda parte del reality de Los Tinelli y me dijeron que no”, agregó.

Según explicaron en LAM, habría sido el futbolista quien tomó la decisión (Foto: Captura: X)

Al escucharlo, Yanina Latorre aportó: “Hace poco le pregunté a ella, me dijo que habían estado en crisis, pero que estaban bien”. Esto dio a entender que no se trató de algo repentino, sino de lo que podría ser un desgaste.

Después de varias especulaciones, la hija del icónico conductor rompió el silencio este miércoles en diálogo con Paula Varela, quien compartió parte de la captura de WhatsApp en Intrusos (América TV). Según se pudo ver en la imagen, la diseñadora expresó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Mica Tinelli brindó detalles de su separación

Sobre el momento en el que tomaron aquella decisión, Mica completó: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.

La historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

La historia de amor de la diseñadora y el futbolista arrancó en junio de 2019 con un mensaje directo de él a ella en Instagram. Apenas unas semanas después de empezar a conversar, la pareja blanqueó la relación; y, con la llegada de la pandemia, decidieron apostar a la convivencia.

Mica Tinelli y Licha López ya habían atravesado una crisis

Desde ese momento, la joven acompañó al ex de Boca Juniors en su carrera, que implicó varias mudanzas a diferentes partes del mundo y cambios de club. Si bien sostenían su relación a pesar de la distancia, los rumores de crisis o separación los persiguieron en varias oportunidades.