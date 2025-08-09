Wanda Nara encontró recuerdos de su matrimonio con Maxi López y le dedicó unas sentidas palabras a su ex

Tras regresar de sus vacaciones en Europa, Wanda Nara puso todas sus energías en la exclusiva casa estrenar que adquirió en El Yacht, un exclusivo barrio de Nordelta. Así como previamente mostró los avances de la obra, ahora reveló que comenzaron con la mudanza. Entre los cajones que abrieron y las cajas que comenzaron a embalar, se encontraron con algunos objetos que le generaron nostalgia y le recordaron especialmente a su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. La conductora encontró camisetas que usó el exfutbolista y le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales. “Cuántos recuerdos que vivimos”, expresó.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza, la emoción de los chicos es inexplicable”, expresó Wanda Nara en una historia que subió a Instagram dedicada a su ex, en la que dio cuenta de que tenía guardadas camisetas del FC Barcelona, Gremio y A.C. Milan, clubes en los que jugó Maxi López. “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, agregó. Y es que el exfutbolista es padre de una niña de dos años, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, y el 25 de junio la pareja, que vive en Ginebra, Suiza, anunció que esperan a su segundo hijo en común.

Wanda Nara encontró las camisetas de fútbol que usó Maxi López (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara se puso nostálgica al ver las camisetas que lució el padre de sus hijos y no dudo en hacérselo saber a sus seguidores. “Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles que gritamos con estos colores”, sentenció junto a emojis de caritas emocionadas.

Su publicación fue un claro gesto hacia López, con el cual buscó, además, reafirmar que, a pesar de los entredichos, rumores, especulaciones, distancias y acercamientos, entre ellos el vínculo es ameno y de respeto mutuo. Él la acompañó cuando le diagnosticaron leucemia y también durante su turbulenta separación de Mauro Icardi. Incluso en mayo de este año, cuando ella estuvo en Milán para la audiencia del juicio de divorcio, salieron a comer juntos.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en 2008 y se separaron en 2013 Archivo

Maxi López y Wanda Nara se casaron en 2008 y tuvieron tres hijos: Valentino (16), Constantino (14) y Benedicto (13). En 2013 tuvieron una escandalosa separación y ella comenzó una relación con Icardi quien en esa época era cercano a López y a toda la familia, puesto que jugaron juntos en el Unione Calcio Sampdoria de Italia. De hecho, a partir esto surgió el término “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”. Durante los años siguientes, el exmatrimonio mantuvo un tenso vínculo hasta que con el paso del tiempo supieron reconstruirlo por el bienestar de los menores.

Los tres hijos de Maxi López y Wanda Nara con Daniela Christiansson y su hermanita Elle en Suiza (Foto: Instagram @danielachristiansson)

En una entrevista con LAM (América TV) en marzo, Wanda Nara habló del padre de sus hijos mayores y reconoció que si bien su separación fue “caótica al inicio”, en 12 años “pasaron un montón de cosas”. Llegó a describir a López como su “consejero” y “casi como un hermano” y agregó que es una persona a la cual quiere mucho. “Hasta tenemos encuentros terapéuticos muchas veces con nuestros hijos juntos y tratamos situaciones y cosas”, precisó. Asimismo, en reiteradas oportunidades demostró su cariño tanto hacia la pareja como hacia la hija de su exmarido.

Wanda Nara aseguró que Maxi López la acompañó en su peor momento (Foto: Instagram @wanda_nara)

Asimismo, en julio, a la conductora le preguntaron en Instagram si estaba peleada con López y ella no solo lo desmintió rotundamente, sino que aseguró que la acompañó cuando estuvo en su peor momento. “Cuando me enfermé llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho. Tenemos chats con cada uno de los nenes y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia, yo lo hago partícipe de todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos videollamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, sostuvo.