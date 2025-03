Luisana Lopilato hizo reír a todos con su reacción al “cruzarse” con Michael Bublé en Vancouver: “Mi favorito”

Pasaron casi 17 años desde que Luisana Lopilato y Michael Bublé se vieron por primera vez en un show que él dio en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La conexión fue instantánea y lo que siguió podría considerarse como salido de una película. Ella armó las valijas y se fue a vivir con él a Vancouver, Canadá, se casaron y formaron una familia. Primero nació Noah (11), después Elías (9), luego Vida (6) y por último Cielo (2).

Si bien está instalada lejos de su país natal, Lopilato se ocupa de mantenerse en contacto con su público. Con casi siete millones de seguidores en Instagram, utiliza la red social para compartir sus rutinas de entrenamiento, sus recetas, las actividades que realiza con sus hijos, sus producciones como modelo y sus looks. Asimismo, en ocasiones realiza publicaciones para evidenciar su amor por su marido. Justamente hace unos días se “cruzó” con Bublé en las calles de Vancouver y su desopilante reacción al verlo hizo reír a todos.

Luisana Lopilato encontró una publicidad de Michael Bublé en las calles de Vancouver y tuvo una divertida reacción (Foto: Captura de video / Instagram @luisanalopilato)

La ex Rebeldey Way compartió en su feed de Instagram el divertido video del momento que encontró en la calle una publicidad de un evento que tendrá a Bublé como protagonista. El 30 de marzo, el músico será el anfitrión de la 54° edición de los premios JUNO, a lo mejor de la música canadiense. El evento se realizará en el Rogers Arena de Vancouver. Michael ganó 15 veces el galardón y en esta oportunidad oficiará por tercera vez como presentador.

El músico volverá a los escenarios de su país natal para conducir el importante evento y también para dar un show. Llena de orgullo, su esposa se emocionó al ver la publicidad en una parada de autobús, pero, lejos de sacarse una foto tradicional en “modo fan”, en un video que subió, mostró como abrazó el cartel y hasta intentó “llevárselo” a su casa.

Luisana Lopilato compartió su emoción por el próximo proyecto musical de su marido Michael Bublé (Foto: Instagram @luisanalopilato)

“¿Manija quien? ¡Mi cantante favorito en Vancouver! ¡No se lo pierdan! Michael Bublé en vivo en los Premios Juno el 30 de marzo en el Rogers Arena, de Vancouver", escribió la actriz. El reel tuvo más de 840 mil reproducciones y el intérprete de “I Just Haven’t Met You Yet” no dudó en responderle a su esposa por la publicidad que le hizo. “Gracias mi amor. Te amo”, comentó.

En varias oportunidades, Bublé y Lopilato comparten las actividades que hacen como pareja. Justamente a mediados de febrero se trasladaron a Whistler, dentro de la provincia de Columbia Británica, al norte de Vancouver, para pasar unos días “de novios”. Recorrieron la ciudad, los mercados locales y disfrutaron de la nieve. Además, se reencontraron con sus íntimos amigos, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Michael Bublé, Luisana Lopilato, Meghan Markle y el príncipe Harry se reencontraron en el Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Photo by Eric Charbonneau/Invictus Games Foundation via Getty Images) Eric Charbonneau - Getty Images North America

El encuentro fue en el marco de la séptima edición de los Juegos Invictus, un evento deportivo que creó el príncipe Harry del que participan militares y veteranos heridos, enfermos y lesionados. Como lo hicieron en años anteriores, Bublé y Lopilato acompañaron y apoyaron a sus amigos. Incluso el cantante fue parte del evento de bienvenida y apareció en el escenario para entonar con el público un fragmento de su tema “Feeling Good”.

Las parejas aprovecharon la reunión en Whistler para salir a cenar (Foto: Instagram @chefvikramvij)

Además de sacarse todos y ponerse al día, las dos parejas aprovecharon para compartir una comida en Vij’s, un restaurante especializado en preparaciones de la India.

Incluso, el chef Vikram Vij quien personalmente los recibió, posteó en sus redes la foto que se tomó con los duques, el cantante y el resto de los cocineros en la cocina de su local y expresó: “¡Cuando la comida reúne a la gente, la magia sucede!“.