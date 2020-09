Mick Jagger y el futuro de la música: "Extraño tocar en vivo"

"Estamos en un territorio desconocido", dice Jagger desde su casa en la campiña europea, donde graba, compone y se mantiene en forma para la próxima gira Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Arnedo

Mick Jagger debía tener un 2020 muy diferente, tocando en estadios repletos durante la gira No Filter de los Rolling Stones. Pero él no va a permitir que la pandemia lo detenga. Cumpliendo con la cuarentena en su casa en la campiña europea, está grabando, componiendo y trabajando en proyectos documentales. "No me puedo quejar", dice. También pasó mucho tiempo pensando en el pasado: los Stones acaban de lanzar un enorme box set conmemorando Goats Head Soup (1973), uno de los LPs más oscuros e incomprendidos de la banda. Jagger y Richards hace poco profundizaron en cómo fue grabar el disco; aquí está el reportaje completo con Jagger, en el que habla del futuro de la música en vivo, del próximo disco de los Stones, y de más.

¿Qué estuviste haciendo últimamente?

Estuve en Europa, en una zona rural, así que siempre tuve acceso a un espacio al aire libre. Lo siento mucho por algunos amigos que no tienen tanto, que no pueden salir o que si salen es peligroso. Cada vez que leo los diarios de Estados Unidos es horrible.

¿Qué te parece que va a resultar de todo esto?

Estamos en un territorio desconocido. Lo único que podemos decir al analizarlo es que algunos lugares están mejor que otros, pero hay que mirarlo desde una perspectiva global. Y es horrible. No podemos ver el futuro. Pero podemos aprender de los errores de los otros y podemos aprender de los logros de los otros.

¿Que hacés con tu tiempo para mantenerte ocupado?

Bueno, pude salir y eso fue muy bueno. El clima está hermoso. No es que está lluvioso como a mediados de noviembre. Eso sería deprimente. Fue una primavera hermosa, y eso fue fantástico. En general no me quedo tanto tiempo en casa como para ver las flores florecer. Y también hice algo de trabajo. Terminé ese tema, "Ghost Town". Terminé los extras de Goats Head Soup, que hice en casa. Y estuve terminando otros temas que grabamos antes y no habíamos terminado. En eso estoy ahora. Estoy componiendo temas nuevos y estoy con unos proyectos de documentales para diferentes cosas. Un par de películas. Uno trata de mantenerse ocupado porque tiene mucho tiempo libre. Pero intento disfrutarlo lo más que puedo, como mucha gente.

¿Esto hace que valores más los shows en vivo?

A mí me encanta tocar en vivo. Estoy cantando mucho, tratando de mantenerme en forma y también haciendo ejercicio físico. Sí, extraño tocar en vivo. Pero no estoy en una posición tan mala. Y tengo otros trabajos, así que no me puedo quejar. Lo más importante es: ¿cómo van a funcionar los espectáculos en vivo, y el cine, a corto, mediano, y largo plazo? ¿Cómo vamos a funcionar?

Bueno, no sabemos cómo va a ser. En Europa, ya hubo conciertos pequeños. Hubo conciertos con distancia social. Uno lo puede ver en algunos lugares del mundo, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Pero en los Estados Unidos, no sabemos cómo va a ser el futuro. Hay tanta gente que perdió el trabajo, que pierde dinero. ¿Alguna vez volverá a ser como antes? ¿Será siempre diferente? No lo sabemos.

Bueno, el verano pasado fue increíble. Cuando ustedes vuelvan a subirse a un escenario va a ser increíble.

Quizás toquemos para muy poca gente. Aunque sabemos que podemos vender muchas entradas, quizás no podamos tocar para todos al mismo tiempo.

¿Harías un recital con distanciamiento social?

Sí, supongo que si eso es lo que hace todo el mundo, por supuesto.

En tu opinión, ¿cuál es el lugar de Goats Head Soup en el catálogo de los Stones?

Bueno, en la cabeza de la gente, y yo me incluyo entre ellos, no es un disco tan adorado como Exile on Main Street, que lo precedió. De todos modos, en vivo tocamos algunos de los temas: hacemos "Angie", "Heartbreaker". A veces hacemos "Dancing with Mr. D.". La hicimos un par de veces. Debería tener la lista a mano. Debería conocer mejor mi propio trabajo.

"Silver Train", "Winter".

Sí, no hacemos "Winter" ni esas cosas. Hay varias cosas que no hacemos. No es un disco del que toquemos muchos temas. Es un disco diferente. Lo hicimos más o menos todo en el mismo lugar, en un período de tiempo relativamente breve, a diferencia de Exile, que fue muy extendido en el tiempo. Así que suena muy diferente. Tiene cosas buenas.

Ustedes habían hecho Exile, salieron de gira, y volvieron directo al estudio.

Sí. Me acuerdo que queríamos ir a grabarlo en Los Ángeles, pero teníamos problemas de visa, así que grabamos la mayoría en Jamaica. Creo que un par de cosas las hicimos en Londres. Me dijeron: "Bueno, hay un par de temas inéditos". Y me acuerdo que pensé: "Oh, no". Temas inéditos significaba mucho trabajo. ¡Son cosas que no te gustaron y no terminaste! Me transmiten algo negativo. Pero después empecé a escucharlas y pensar: "Bueno, de hecho, no están nada mal. No sé por qué no las terminamos". Eramos muy vagos. Y uno las termina como si las hubiera empezado la semana pasada. Hacés de nuevo las voces, regrabás alguna parte. "¿Dónde están mis maracas? Creo que dejé las maracas ahí...". Cosas así.

¿Entonces volvieron al estudio y terminaste "Scarlet" y "All the Rage" y "Criss Cross"?

Sí. De hecho, no fue tanto trabajo como en otros lanzamientos. "All the Rage" no tenía muchas voces, así que tuve que componerlas y, obviamente, grabarlas. Pero en "Criss Cross" y "Scarlet" no hice voces. Hice algunas cosas para el fade out de las voces al final. "Scarlet" es un poco rara, porque no fue grabada para Goats Head Soup. Era una canción que teníamos dando vueltas. Me acuerdo de hacerla con otra gente, además de la versión que se encontró.

¿Cómo fue que Jimmy Page terminó tocando en "Scarlet"?

Hablé con él el otro día. Le dije: "Estoy seguro de que la grabamos en Olympic". Y él me dijo: "No, no, yo me acuerdo bien". La hicimos en el sótano de Ronnie Wood. Y yo le dije: "Eso es raro. Entonces, ¿por qué no está Ronnie en la grabación?" Ronnie no es un guitarrista tímido. Me dijo: "Definitivamente la hicimos en el sótano de Ronnie Wood". Se acordaba bien. Así que estamos yo, Keith, y Jimmy...

¿Cómo eran sus días en Jamaica? ¿Cuán diferente fue de Exile, el ánimo y la sensación general?

[Risas] Es difícil recordar mi ánimo de 1973. No me acuerdo cómo estaba de ánimo esta mañana mientras desayunaba. Era una situación diferente, porque no estábamos en el sótano de una casa. Estábamos en un estudio de verdad, dirigido por un tipo llamado Byron Lee, de un grupo llamado Byron Lee and the Dragonaires. Tocaban reggae, tocaban lo que fuera. Tocaban calypso. Salían de gira por el Caribe y él tenía su propio estudio, lo cual es muy diferente de vivir en una casa. Quizás, en ese sentido, hubiera un poco más de disciplina. Trababamos mucho, muchas horas, nos quedábamos hasta tarde, pero con más disciplina que en Exile.

Y ahí está nuestro disco jamaiquino, sin ninguna influencia del reggae en ningún tema. Creo que nos alejamos conscientemente del reggae: "Estamos en Jamaica. No vamos a hacer un disco con influencias jamaiquinas". En eso fuimos muy directos.

Pero hay algunos ritmos interesantes. Pareciera que tocan más relajados.

Sí, la cosa rítmica, como en "Criss Cross", esos son Billy Preston y Nicky [Hopkins]. En esa época estaba de moda el clavinet con wah wah, y eso le da algo. No es exactamente Herbie Hancock. También lo podés escuchar en "100 Years Ago", y en "Criss Cross", que volvimos a hacer. Pero tienen algo diferente, lo mismo que "Heartbreaker".

¿Recordás cómo compusiste "Heartbreaker"?

Sí, vagamente. No me lo acuerdo mucho. Me acuerdo de escribir la letra, y creo que Keith y yo hicimos la música juntos, la estructura de los acordes. El tema trata sobre la mano dura en la policía y alguien el otro día me dijo: "Es gracioso. Refleja lo que pasa ahora". Yo le dije: "Bueno, ¿cuándo la policía no tuvo mano dura?". Era algo del momento.

Mick Taylor toca increíble en "Winter", un tema no muy conocido pero muy adorado por los fans.

Sí, me gusta esa canción, es muy linda. Mick y yo zapamos en esa, dos veces y estuvo lista. Y después hicimos los arreglos de cuerdas tan sutiles del final. Siempre me gustó cómo Mick armaba esas melodías lindas en los temas. Era muy bueno para eso.

¿Cómo recordás las contribuciones de Billy Preston?

Era muy especial. Como dije antes, con nosotros él tocaba el órgano, y le daba esa onda de gospel. Y además está Nicky tocando ese hermoso piano de "Angie", y en esa canción el arreglo de piano es clave. Y la guitarra también.

Bob Dylan dijo que "Angie" era uno de sus temas preferidos de los Rolling Stones.

Me encantaría escuchar a Bob haciéndolo. Sería lindo, ¿no?

¿Esperaban que "Angie" fuera un éxito?

Sí. En el momento me pareció que sonaba como un hit. Nunca se sabe, pero tuve esa sensación, como si dijera: "Si tiene que haber un hit en este disco, va a ser esta". Y fue muy exitosa. Y sigue siendo parte de nuestro repertorio en vivo.

"Silver Train" es otro gran tema no muy conocido. Cuando escuchás este disco, ¿te aparecen imágenes de cosas que pasaron en el estudio? ¿Te sigue pasando eso tantos años después?

Sí. Me acuerdo de "Silver Train". Creo que lo grabamos en Londres y me acuerdo de estar zapándola con Mick. Fue una zapada que luego logramos transformar en una canción. Empezó como una zapada y no como una canción que estuviera compuesta desde antes. Y después están temas como "Hide Your Love", que en la época me acuerdo que pensé: "Oh, ese era un tema descartable". Y después descubrís que... Mi recuerdo es tocarla una vez en Olympic y que yo toqué el piano. Pero no me acuerdo quién tocó el piano en el disco... [hace una pausa]. Esto dice "piano en el tema siete", pero no hay tema siete. Lo estoy buscando en Wiki. [Risas]. Mi recuerdo está completamente mal. Habíamos hecho una versión anterior, que creo que está en este disco extendido.

¿Te parece que Goats Head Soup es un disco particularmente drogón?

¿Drogón? ¿Fue un disco drogón? No tiene mucho material drogón, con la probable excepción de "Coming Down Again", pero de esa vas a tener que hablar con Keith. Supongo que debe ser una referencia a la droga. [Risas]. Pero el resto... hay una referencia a la droga en "Heartbreaker", pero no me parece un disco muy drogón de los Stones.

Cuando salió, vos dijiste que te sentías muy cerca de este disco y que te gustaba más que Exile.

Digo estupideces así cuando estoy promocionando discos. Tenés que tomarlo con pinzas. "¡Claro que es mejor! ¡Si te gustó Exile, este disco es aún mejor!". Me puedo imaginar diciendo eso.

Mucha gente lo considera como el final de una época, porque fue el último que hicieron con producción de Jimmy Miller. Y es uno de los últimos con Mick Taylor. ¿En la época lo sintieron como el final de un capítulo?

No, no. Uno vive día a día. En esa época, lo que nos preocupaba era poder ir a Estados Unidos, sacar la visa. Cuando estábamos en Jamaica, era un poco raro. Y después fuimos a L.A. Era la vida, día a día. No lo pensábamos hasta mucho tiempo después. Yo no pensaba en nada.

¿"Living in a Ghost Town" es la anticipación de un disco mayor o fue un lanzamiento único?

Fue parte de un grupo de canciones que grabamos en varios lugares hace poco. Nos pareció acorde a la época. Volví a mi cuaderno de notas y lo leí. Era una canción sobre sentirse como un fantasma después de una plaga. Obviamente, le metí algunas frases más actuales, y cambié algunas voces y algunas guitarras. Ahora estoy cantando alguna de las otras canciones de esa época, terminando esas también.

¿Tenés idea de cuándo pueden sacar otro disco?

No lo sé. Creo que depende. No sé cuándo nos vamos a volver a juntar. No sabemos cuándo nos podemos juntar a grabar. Tiene que ser en circunstancias seguras y todo eso. Estoy seguro de que será pronto, pero tenemos que terminar lo que ya hicimos. Es una buena oportunidad para terminar esas otras. Suenan bien, son muy variadas. Hay cosas de diferentes estilos de música.

Desde Rolling Stone USA