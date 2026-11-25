Desde hace un año, Migue Granados está enfocado en un cambio de hábitos que no solo le permitió bajar más de 20 kilos, sino también mejorar distintos aspectos de su vida cotidiana. Entusiasmado con los resultados que obtuvo hasta el momento, el conductor de Olga decidió compartir un particular consejo con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

Fiel a su estilo, el humorista aclaró que no pretendía brindar recomendaciones médicas, sino contar qué le sirvió durante este proceso. En particular, se dirigió a aquellas personas que, al igual que él durante muchos años, llevaron una vida sedentaria.

“Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás. Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza”, expresó.

El conductor reveló que lleva un año realizando entrenamiento de fuerza (Captura: Instagram @miguegrana)

Si bien reconoció que todavía está lejos de alcanzar los objetivos físicos que se propuso, Granados destacó que los beneficios que experimentó desde que comenzó a entrenar superaron sus expectativas y que, más allá de lo estético, se siente mucho mejor.

“Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco”, manifestó.

Los beneficios que experimentó Migue Granados desde que comenzó a entrenar

Durante su relato, el conductor hizo hincapié en la satisfacción que siente después de realizar actividad física. Incluso, recurrió a una divertida comparación para describir cómo repercute el entrenamiento en su estado de ánimo.

El conductor destacó los beneficios físicos y emocionales que experimentó desde que comenzó a entrenar Captura X (@olgaenvivo)

“A la noche te pegás un baño, te ponés una remera limpia y estás hecho una bad bitch mal. El día de piernas ni hablar, sos una tremenda bad bitch”, señaló.

Sin embargo, uno de los cambios más significativos que mencionó estuvo relacionado con las molestias físicas que padecía antes de comenzar a entrenar. Según contó, durante mucho tiempo convivió con dolores que lo llevaban a consumir analgésicos prácticamente todos los días. “No tomé más ibuprofeno, paracetamol todos los días por todos los dolores. No me duele más nada”, aseguró.

De esta manera, el conductor dejó en claro que su entusiasmo por el entrenamiento de fuerza no responde únicamente a la pérdida de peso, sino también a los cambios que percibió en su bienestar y en la forma de afrontar sus actividades cotidianas.

Antes de finalizar su descargo, Granados volvió a remarcar que no es un especialista en la materia y que su recomendación parte exclusivamente de su experiencia personal. No obstante, alentó a sus seguidores a incorporar este tipo de actividad física a sus vidas. “Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien”, concluyó.