Miguel Romano reveló el verdadero motivo de su distanciamiento de Susana Giménez

Si de rupturas impensadas -y profesionales- se trata, una de ellas fue la de Susana Giménez y su histórico peluquero Miguel Romano. La dupla poco tardó en transformar su vínculo en una amistad, llena de secretos de belleza... y personales. Sin embargo, las décadas caminando juntos en el mundo del espectáculo quedaron atrás cuando, en 2021, el estilista estalló de furia contra la diva. Ahora, con el paso del tiempo, fue él quien reveló la verdad de su enojo.

“Me enteré, por otra boca, que había llevado a Punta del Este a un asistente mío. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí. En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos”, fueron las palabras de Miguel Romano sobre Susana en 2021 en LAM (América), cuando no dudó en despotricar contra quien fuera su jefa.

Susana Gimenez y Miguel Romano se encuentran distanciados

Desde ese momento, el profesional se refirió en diversas entrevistas que estaba molesto y que fue Susana quien había puesto una distancia entre ellos. Entre la furia del momento, Romano poco refirió al motivo puntual de aquel enojo, y no fue hasta ahora que habló con tranquilidad sobre el vínculo con la conductora, que atraviesa un impasse.

Este martes, el reconocido estilista estuvo en Socios del espectáculo (eltrece). Recorrió su oficina, donde atesora los objetos más importantes de su época de oro, en la que fue la mano derecha de la diva de los teléfonos y a quien supo mantenerle su rubio platinado intacto. En la tranquilidad del recorrido, aseguró que jamás existió una pela con Susana, sino que la relación atraviesa un distanciamiento.

Miguel Romano habló sobre el distanciamiento con Susana Giménez

¿El motivo? La mudanza de 2020 de la conductora hacia Uruguay. “Yo no puedo dejar mi peluquería e ir a Punta del Este para dedicarme a ella”, explicó Romano, dejando por fuera diversos rumores que indicaban que hubo una pelea entre ellos. No obstante, no dudó en criticar el aspecto del cabello que actualmente luce su exclienta. “Hoy no se usan los peinados que se usaban antes tipo Ivana Trump, recogidos; ahí estaba yo. Pero ahora, le lavás la cabeza con un shampoo bueno, un buen brillo y ya está”, explicó en una clara referencia al trabajo de Osvi, quien fue su asistente y ahora es el encargado de peinar a la diva.

En la misma línea, se refirió a cierta desprolijidad en su aspecto en una reciente presentación ante las cámaras. “La vi un poco desprolija en su melena y con un gran volumen de agregado de cabello. No me gustó”, aseguró y no dudó en remarcar que fue él quien “la hizo a Susana”.

Susana Giménez está instalada en Uruguay y Romano ya no es su peluquero

El tono tranquilo del peluquero cambió completamente al volver a referirse al vínculo roto. “Ella estuvo en Buenos Aires y no vino ni a saludarme, no me llamó, nada”, reprochó. Sin embargo, remarcó que intuye que no se encuentra enojada, ya que supo que ante la visita a un evento ella pidió saludarlo y él no se encontraba en el lugar. Entonces... ¿Firmarán la paz?

