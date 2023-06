Marixa Balli vivió un violento episodio fuera de los estudios de LAM y tuvo que intervenir la Policía: “Me tiraron al piso”

escuchar

El martes por la noche se vivió una tensa situación afuera de los estudios de América TV que tuvo como protagonista a Marixa Balli, quien actualmente trabaja en ese canal como panelista de LAM. A través de diversas fotos y videos que se compartieron en las redes sociales, se comenzó a tomar conocimiento de lo que pasaba y, gracias a eso, se pudo reconstruir la escena. Lo que sucedió fue que, dos personas se quedaron con una perrita que estaba perdida y cuando aparecieron los dueños no querían devolverla. La exvedette fue intermediaria e incluso hubo gritos, agresiones físicas y hasta tuvo que intervenir la Policía.

Desde la cuenta de Instagram de El ejército de LAM, compartieron un video de la escena, donde se pudo ver a Balli sosteniendo a la perra mientras discutía con un hombre. “Chacha agredida en el Perro Gate por el ladrón del perro”, decía la descripción. Asimismo, el productor del programa, Federico Bongiorno, aportó, vía Twitter, más datos: “Salí una hora más tarde de LAM porque me vi involucrado en una guerra de Marixa Balli VS dos personas que no querían devolver un perro. Nunca un día de paz en este programa”.

Marixa Balli habló de la dramática situación que vivió afuera de LAM (IG @fedeebongiorn0)

A su vez, adjuntó un video donde Balli habló de lo que sucedió: “Me da vergüenza el tema de que salió todo el canal. Escuchaban los gritos desde que yo estaba en el corte; todo el staff se preocupó, estoy muy agradecida, Yanina Latorre, Fefe, maravilloso, el canal, los custodios. Llamaron a la policía, después todo lo que ustedes vieron, pero gracias a todo el equipo, a todos mis compañeros estoy muy emocionada”.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? La panelista subió a su cuenta de Instagram dos videos que dieron cuenta del violento intercambio que aconteció en plena vía pública: “Estamos rescatando a este perrito que se perdió, y la dueña es Mayra”. Mientras el animal reconocía a sus dueños, la persona que la encontró y con la que vivía actualmente, no lo dejaba irse y lo sostenía de la correa cuando se acercaba a Mayra para reconocerla. El hombre insistía, violentamente, en mostrar los papeles de que era suya, mientras Balli le pedía que se calmara.

Marixa Balli fue agredida afuera de LAM cuando intentó rescatar a una perrita (IG @marixaballi)

En un siguiente video, ya un poco más tranquilos, dieron cuenta de que la perrita se reencontró con sus dueños, destacando que tenía las mismas marcas y el mismo collar que cuando se perdió: “Es ella, es Sasha; está muy asustada y lastimada”, comentó feliz la panelista, quien estaba con su dueña y el resto de su familia. Sin embargo, Balli reveló que vivió un dramático momento, peor de lo que parecía a simple vista.

“Vivimos una situación muy fea, me empujaron, me tiraron al suelo, lo vieron todos los compañeros de LAM, un papelón”, comentó y advirtió que Sasha aún estaba en shock y que tenía mordeduras: “Estoy muy emocionada porque volvió con sus dueños”. A su vez, agradeció a la policía que se hizo presente en el lugar y también a Federico, el productor, quien por su parte, la destacó por “bancarse” la situación.

“Nunca me habían tirado así de esta manera al suelo con esa agresión, pero bueno, el chico estaba nervioso. Lo que queremos es que el animal vuelva con su dueño. Yo entiendo, dice que se encariñó, pero no corresponde”, comentó Balli y destacó que probablemente el hombre tampoco pensó que los dueños iban a aparecer con pruebas de que la perrita era verdaderamente Sasha. Finalmente, y a pesar de que la pareja apropiadora se quería quedar con el animal, tras admitir que eran los dueños, sumado a la presencia policial y a las cámaras, dejaron que vuelva a casa con su familia y se retiraron del lugar.

LA NACION