A Raúl Lavié lo hicieron elegir entre Mirtha Legrand o Susana Giménez y no dudó: “Tengo una relación hermosa”

Dentro del salón de la fama de la televisión nacional, Mirtha Legrand y Susana Giménez tienen cada una un lugar privilegiado. A pesar de que ambas divas siempre brillaron por su excelencia y nunca tuvieron otro conflicto más que la eventual competencia por el rating, en la noche del martes fueron enfrentadas por Fernando Dente quien, en el marco de Noche al Dente (América), le preguntó a Raúl Lavié a cuál de las dos prefería.

El viernes por la noche, Raúl Lavié se disponía a dar inicio a la grabación del episodio de Noche al Dente -el ciclo se transmite mitad en vivo y mitad grabado- cuando sufrió un inesperado incidente que lo obligó a abandonar el estudio y ser atendido por profesionales de la salud.

Aunque el desafortunado suceso obligó a la producción a buscar un nuevo invitado para que ocupara su lugar mientras él se recomponía, un par de días después volvió recuperado y dispuesto a pasar una velada agradable en el estudio de América.

Finalizado el segmento musical con el que el conductor da inicio a cada programa y ya en el mano a mano, se enfrentó a una serie de diez preguntas “picantes” que abarcaron desde sus gustos personales hasta detalles sobre su carrera. Entre ellas, Dente disparó: “¿Mirtha Legrand o Susana Giménez?”. Al ver dudar a su invitado, entre risas, aclaró: “Es a quién elegís, no te estoy preguntando nada raro”.

Tras unos breves segundos de reflexión, contestó: “Con Mirtha tengo una relación hermosa porque Mirtha es divina. Me llamó por teléfono el día de su cumpleaños, habló con Laura (Basualdo, su esposa) y le dijo directo que quería hablar conmigo”.

Sobre la misma línea, recordó el día que, invitado a un legendario almuerzo, debió atravesar una compleja situación: todo el menú estaba hecho con cebolla, un vegetal por el que él siente profundo rechazo. “Fue en Punta del Este. Además, ella es tan especial, como sabe que yo soy de Boca, se vistió de amarillo y azul”, comenzó.

Y siguió, divertido: “El primer plato fue con cebolla, era feo no comerlo y me lo tuve que comer con todo el sufrimiento. Por suerte pude superar mis instintos y lo tragaba casi sin masticar. Se dio cuenta. Me preguntó si comía poco, cuando le dijeron que no me gustaba la cebolla pidió que me cambiaran el plato”.

Desde los pasillos de América, el tanguero de 85 años contó en diálogo con LAM cómo fue el incidente que le impidió continuar con la grabación de Noche al Dente. “Antes de grabar me tomé un tecito con miel, termino el tecito y quedó la miel abajo. Trago la miel y se fue para otro lado (señala la garganta) y me quitó la respiración. Resolvimos suspender la grabación y hacerlo en otra oportunidad”, relató.

“Suele ocurrir que la gente se atraganta con un objeto sólido, eso es peor. Y a mí la miel se me quedó ahí, me impedía respirar. Tremendo, pero estoy bien”, señaló.

Dicho eso, concluyó: “Es un accidente, son accidentes. No me asusté, lo importante es tomarlo con calma, tratar de respirar hasta que vaya bajando y esperar al médico. Cuando llegó no me pudo hacer nada... si fuera sólido, sí. Pero como la miel se pega, queda en el lugar”.

