La picante respuesta de Susana Giménez a Nacha Guevara tras las críticas por hablar mal del país: “Tiene un poquito de envidia”

escuchar

De regreso a la Argentina, Susana Giménez habló con la prensa y respondió todo lo que le consultaron. En una miniconferencia que se realizó después de que la diva asistió a un evento de moda, el lunes por la noche, la famosa no dudó en tomar el micrófono para contestar a las inquietudes de los periodistas presentes. Además de contar que ya firmó para volver a la TV con un programa propio en los próximos meses, también se animó a responderle a Nacha Guevara, quien semanas atrás la criticó duramente por las declaraciones que realizó sobre la crisis actual que se vive en el país y su comparación con la actualidad de Uruguay.

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón; que haga lo que quiera. No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, fueron las palabras de Nacha Guevara, semanas atrás, en diálogo con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre), lo que generó un frente inesperado para Susana Giménez, actualmente instalada en Uruguay.

Nacha Guevara apuntó contra las críticas de Susana Giménez a la Argentina

La diva de los teléfonos se tomó unos días para responderle a la artista, con quien hasta el momento mantenía una muy buena relación. Por este motivo, en su regreso al país, no dudó en poner en palabras la gran sorpresa que le causó escuchar las declaraciones de Nacha. “Eso lo escuché porque justo estaba mirando, me quedé con la boca abierta y no podía cerrarla. Me pareció raro que dijera eso, me pareció también un poquitito de envidia, o de estreno, y todos se cuelgan y quieren notas, y la verdad es que le hicieron notas”, expresó sin filtro la conductora, que no dudo en salir a cruzar a su colega.

Recientemente, Guevara estrenó su nuevo show “Nacha en pijama”, lo que marcó su retorno a la calle Corrientes, en el teatro Astros, es por ello que la conductora esbozó la posibilidad de que se haya tratado de una estrategia de marketing para poner su nombre en más alza en sintonía con la necesidad de prensa por el lanzamiento de su espectáculo. Asimismo, la conductora aclaró: “Es una gran artista, no lo hizo por fama. No podía cerrar la boca al oírla, no lo podía creer, porque si bien nunca fuimos íntimas amigas, yo siempre dije que la he admirado”.

Susana Giménez le respondió a Nacha Guevara: "Me parece que hay envidia"

En la misma línea - y sin salir de la sorpresa- se refirió a la frase que esboza Nacha en su show, sobre ella y Mirtha Legrand, al aludir que está cansada de ellas dos: “Me dijeron que lo dice. A mí me sorprendió como a Mirtha. No podía cerrar la boca, no podía creer”, sostuvo Susana. De esta forma, dio por finalizado el tema. Por el momento, Nacha no hizo declaraciones en torno a esta filosa respuesta que obtuvo de Susana.

LA NACION